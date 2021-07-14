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Aos 101 anos, morre Alberto Dualib, ex-presidente do Corinthians

Ex-dirigente do Timão estava internado no Hospital Santa Catarina desde a primeira semana de junho e faleceu nesta terça-feira. A causa da morte não foi informada...

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 01:22

LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2021 às 01:22
Crédito: Divulgação
Aos 101 anos de idade, Alberto Dualib, ex-presidente do Corinthians, faleceu nesta terça-feira no Hospital Santa Catarina, em São Paulo, onde estava internado desde a primeira quinzena de junho. O quadro de saúde e a causa da morte, no entanto, não foram revelados a pedido da família durante o período.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Também ex-presidente do Timão, Andrés Sanchez utilizou seu perfil no Twitter para lamentar a morte de Dualib e prestar condolências aos familiares.
- Infelizmente, hoje nos deixou um grande corintiano que muitos reclamam, mas foi um grande presidente. Vá com Deus, amigo. Sabemos que sempre olhará pelo Corinthians, Alberto Dualib. Todos meus sentimentos aos amigos e familiares - declarou Andrés em sua rede social. Histórico dirigente corintiano, Dualib presidiu o clube entre 1993 e 2007, quando renunciou antes de passar por um processo de impeachment que estava sendo articulado dentro do clube em decorrência das investigações por parte do Ministério Público envolvendo a parceria com a MSI.Durante o período em que comandou o Corinthians, Dualib conquistou 12 títulos importantes: cinco Campeonatos Paulistas (1995, 1997, 1999, 2001 e 2003), um Torneio Rio-São Paulo (2002), duas Copas do Brasil (1995 e 2002), três Brasileiros (1998, 1999 e 2005) e um Mundial de Clubes (2000).

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