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LUTO

Morre Emerson Grobério, ex-vice-prefeito de São Domingos do Norte

Também ex-presidente da Câmara, ele havia se afastado da função para tratar câncer na cabeça

Publicado em 

09 mar 2019 às 21:21

Publicado em 09 de Março de 2019 às 21:21

Ex-presidente da Câmara de São Domingos do Norte e ex-vice-prefeito, Emerson Grobério faleceu no dia 9 de março Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O vereador de São Domingos do Norte, Emerson Grobério (PPS) morreu às 23h dessa sexta-feira (8), vítima de insuficiência cardíaca. Em sua terceira legislatura pelo município do Noroeste do Estado, ele chegou a assumir a presidência da Câmara Municipal em janeiro, mas precisou se afastar da função para lutar contra um câncer na cabeça, que já o acometia há dois anos.
Segundo a família, Emerson sentiu falta de ar, na noite dessa sexta-feira (9), e foi levado de ambulância para o Hospital Sílvio Avidos, em Colatina, onde veio a falecer. Apenas três dias antes, ele havia saído de uma internação no Hospital Estadual Central de Vitória, por causa de uma cirurgia realizada, com sucesso, no último dia 24 de fevereiro.
O velório aconteceu durante a tarde deste sábado (9), na Igreja Adventista do centro de São Domingos do Norte. Realizado em seguida, o enterro estava marcado para as 17h no Cemitério Municipal, também no centro da cidade. Aos 46 anos, Emerson deixa uma esposa e quatro filhos, três maiores de idade e uma menor.
TRAJETÓRIA POLÍTICA
A primeira legislatura de Emerson Grobério (PPS) aconteceu entre 2005 e 2008, quando terminou reeleito para o cargo de vereador de São Domingos do Norte, para o segundo mandato. Em 2012, ele se elegeu como vice-prefeito de Geraldo Guidoni (PSB), cargo que ocupou até 2016. No ano seguinte, voltou ao Legislativo Municipal como vereador.

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