Morre Emerson Grobério, ex-vice-prefeito de São Domingos do Norte

Segundo a família, Emerson sentiu falta de ar, na noite dessa sexta-feira (9), e foi levado de ambulância para o Hospital Sílvio Avidos, em, onde veio a falecer. Apenas três dias antes, ele havia saído de uma internação no Hospital Estadual Central de, por causa de uma cirurgia realizada, com sucesso, no último dia 24 de fevereiro.