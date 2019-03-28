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Café da manhã

Moro se reúne com Maia e projeto anticrime deve andar

O encontro foi mediado pela deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP), que também estava presente

Publicado em 28 de Março de 2019 às 13:59

Publicado em 

28 mar 2019 às 13:59
Sério Moro Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, recebeu nesta quinta (28) o ministro Sergio Moro, da Justiça, para um café da manhã.
O encontro foi mediado pela deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP), que também estava presente.
A reunião ocorre depois de um desentendimento público entre os dois, em que Maia chegou a dizer que o ministro era um mero "funcionário do [presidente Jair] Bolsonaro" e que seu projeto de combate ao crime não passava de um "copia e cola" de propostas já apresentadas anteriormente ao Congresso.
"Os dois inauguraram um clima de paz", diz a deputada.
Segundo ela, o presidente da Câmara dos Deputados se comprometeu inclusive a acelerar a discussão do projeto anticrime no parlamento.
Os dois combinaram ainda que a proposta passará a tramitar ao mesmo tempo no Senado.
"Foi uma conversa muito produtiva em que eles alinharam toda a tramitação do pacote anticrime. Maia se comprometeu a acelerar a tramitação das propostas e a usar todos os procedimentos regimentais", afirma ainda a parlamentar.
"Ao mesmo tempo, um senador apresentará o projeto no Senado. Os dois vão tramitar paralelamente. Assim, quando a votação na Câmara se encerrar, a discussão no Senado já estará adiantada e a aprovação será rápida lá também", completa Joice.
Moro levou a Maia uma pequena estátua religiosa de presente.

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