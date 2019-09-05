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Datafolha

Moro mantém aprovação acima de 50% e é o mais bem avaliado do governo

A avaliação positiva do titular da pasta da Justiça se mantém mesmo após os contínuos vazamentos de conversas

Publicado em 

05 set 2019 às 11:52

Publicado em 05 de Setembro de 2019 às 11:52

Moro mantém aprovação acima de 50% e é o mais bem avaliado do governo Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O ministro da Justiça, Sérgio Moro, continua como o mais bem avaliado do governo Jair Bolsonaro, com 54% de ótimo ou bom, segundo pesquisa do Instituto Datafolha. No último levantamento, em julho, a aprovação de Moro estava praticamente no mesmo nível, em 55%. A avaliação positiva do titular da pasta da Justiça se mantém mesmo após os contínuos vazamentos de conversas entre Moro e integrantes da Lava Jato e supera em 25 pontos a aprovação do presidente Bolsonaro, de 29%.
Depois do ex-juiz, o ministro mais bem avaliado é Paulo Guedes (Economia), com 38% de ótimo ou bom, seguido por Tarcísio de Freitas (Infraestrutura), com 36%.
Dois ministros envolvidos em recentes polêmicas, o do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o da Educação, Abraham Weintraub, têm aprovação semelhante à de Bolsonaro. O primeiro, em meio ao aumento das queimadas na Amazônia e às críticas internacionais, alcançou 30% de ótimo ou bom, 12 pontos a menos do que no último levantamento, segundo o Datafolha. Weintraub tem os mesmos 29% de Bolsonaro.
O Datafolha entrevistou 2.878 pessoas, em 175 municípios de todas as regiões do País.

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