Moro estreia no Twitter para defender projeto anticrime

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, estreou no Twitter para defender o projeto de lei anticrime encaminhado ao Congresso e outras medidas do governo. “Olá, bom dia, há muitas páginas de apoio e até alguns perfis falsos, mas este Twitter é meu mesmo, Sergio Moro”, diz a primeira mensagem na conta, publicada na manhã desta quinta-feira, 4.