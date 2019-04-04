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Moro estreia no Twitter para defender projeto anticrime

Ministro da Justiça justificou a adesão à rede social por ser um 'instrumento poderoso de comunicação'

Publicado em 04 de Abril de 2019 às 15:42

Publicado em 

04 abr 2019 às 15:42
Sérgio Moro Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, estreou no Twitter para defender o projeto de lei anticrime encaminhado ao Congresso e outras medidas do governo. “Olá, bom dia, há muitas páginas de apoio e até alguns perfis falsos, mas este Twitter é meu mesmo, Sergio Moro”, diz a primeira mensagem na conta, publicada na manhã desta quinta-feira, 4.
Ele justificou a adesão à rede social por ser um “instrumento poderoso de comunicação”. “Quero explicar aqui o projeto de lei anticrime, além das medidas executivas em andamento do Ministério.”

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