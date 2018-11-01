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Motivação

Moro diz que vai implementar 'forte agenda anticorrupção e anticrime'

Juiz aceitou convite para assumir Ministério da Justiça no governo de Jair Bolsonaro

Publicado em 01 de Novembro de 2018 às 14:31

Publicado em 

01 nov 2018 às 14:31
Sérgio Moro Crédito: Agência Brasil
O juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, aceitou na manhã desta quinta-feira, 1°, o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) para assumir o Ministério da Justiça. Ele disse ter sido motivado pela perspectiva de "implementar uma forte agenda anticorrupção e anticrime organizado".
Na tarde de quarta-feira, 31, a colunista Sonia Racy, do Estado, antecipou a informação de que o magistrado aceitaria a Pasta.
> Moro aceita superministério da Justiça de Bolsonaro
Veja a nota oficial:
"Fui convidado pelo Sr. Presidente eleito para ser nomeado Ministro da Justiça e da Segurança Pública na proxima gestão. Após reunião pessoal na qual foram discutidas políticas para a pasta, aceitei o honrado convite. Fiz com certo pesar pois terei que abandonar 22 anos de magistratura. No entanto, a pespectiva de implementar uma forte agenda anticorrupção e anticrime organizado, com respeito à Constituição, à lei e aos direitos, levaram-me a tomar esta decisão.
Na prática, significa consolidar os avanços contra o crime e a corrupção dos últimos anos e afastar riscos de retrocessos por um bem maior. A Operação Lava Jato seguirá em Curitiba com os valorosos juizes locais. De todo modo, para evitar controvérsias desnecessárias, devo desde logo afastar-me de novas audiências. Na próxima semana, concederei entrevista coletiva com maiores detalhes".
Curitiba, 01 de novembro de 2018. Sergio Fernando Moro

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