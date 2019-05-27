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Manifestação

Moro diz que atos pró-Bolsonaro são 'festa da democracia'

Nesta semana, o Congresso irá decidir se mantém o Coaf, o órgão de fiscalização de atividades financeiras, sob sua chefia, o que foi pautado em atos por todo o país

Publicado em 

26 mai 2019 às 22:01

Publicado em 26 de Maio de 2019 às 22:01

Manifestação pró-Bolsonaro em Brasília Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Ministro da Justiça e ex-juiz da Lava Jato, Sergio Moro publicou em suas redes sociais, no início da noite deste domingo (26), texto em que diz que os atos pró-Bolsonaro foram uma "festa da democracia", sem "pautas autoritárias".
"Povo manifestando-se em apoio ao Pr Bolsonaro, Nova Previdência e ao Pacote anticrime. Sem pautas autoritárias. Povo na rua é democracia. Com povo e Congresso, avançaremos. Gratidão", escreveu o ministro, que foi um dos personagens mais exaltados nos atos pelo país.
Nesta semana, o Congresso irá decidir se mantém o Coaf, o órgão de fiscalização de atividades financeiras, sob sua chefia, o que foi pautado em atos por todo o país.

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