Moro diz que atos pró-Bolsonaro são 'festa da democracia'

Ministro da Justiça e ex-juiz da Lava Jato, Sergio Moro publicou em suas redes sociais, no início da noite deste domingo (26), texto em que diz que os atos pró-Bolsonaro foram uma "festa da democracia", sem "pautas autoritárias".
"Povo manifestando-se em apoio ao Pr Bolsonaro, Nova Previdência e ao Pacote anticrime. Sem pautas autoritárias. Povo na rua é democracia. Com povo e Congresso, avançaremos. Gratidão", escreveu o ministro, que foi um dos personagens mais exaltados nos atos pelo país.
Nesta semana, o Congresso irá decidir se mantém o Coaf, o órgão de fiscalização de atividades financeiras, sob sua chefia, o que foi pautado em atos por todo o país.