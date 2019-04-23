Moro a jornal português: ir para o STF seria como 'ganhar na loteria'

Ministro da Justiça Sergio Moro Crédito: Divulgação| Arquivo

Moro ressaltou que chegar ao STF "não é simples" e disse que o "objetivo é apenas fazer o meu trabalho".

Falando sobre ter abandonado o cargo de juiz para assumir a pasta da Justiça, Moro disse que "ser ministro era um passo necessário na linha de que precisávamos conservar os avanços que tínhamos ganho e também caminhar para frente", se referindo ao combate à corrupção e à criminalidade.