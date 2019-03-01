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Ministro de Bolsonaro foi do instituto de Ilona Szabó

O instituto foi fundado por Ilona Szabó e se dedica a estudar e a elaborar propostas de políticas públicas para a redução da violência

Publicado em 

01 mar 2019 às 02:36

Publicado em 01 de Março de 2019 às 02:36

Crédito: Reprodução/Instagram
O general Floriano Peixoto Vieira Neto, que assumiu a Secretaria-Geral da Presidência no lugar de Gustavo Bebbiano, foi "senior fellow" (associado sênior, em tradução livre) do Instituto Igarapé em 2016 e 2017.
O instituto foi fundado por Ilona Szabó e se dedica a estudar e a elaborar propostas de políticas públicas para a redução da violência.
Ilona foi nomeada na quarta (27) para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária pelo ministro da Justiça, Sergio Moro. O ex-juiz revogou a nomeação após "repercussão negativa em alguns segmentos".
Especialista em segurança pública e colunista da Folha de S.Paulo, Szabó tem mestrado em Estudos de Conflito e Paz pela Universidade de Uppsala, na Suécia.
Segundo um membro do instituto, Floriano Peixoto nunca fez parte da equipe do Igarapé. "A posição de senior fellow não é nem remunerada. Nós dialogávamos com ele métodos de transmissão de paz", diz a pessoa.
Em 2004, o atual ministro foi chefe de operações do primeiro contingente brasileiro no Haiti – Força de Manutenção de Paz.
O nome do ministro e a página com um perfil dele foram retirados do site do instituto.
O general afirma, via sua assessoria de imprensa, que nunca recebeu remuneração e nem manteve contribuição exclusiva com o Instituto Igarapé e que sua relação "foi pontual e acadêmica".

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