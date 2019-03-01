Ministro de Bolsonaro foi do instituto de Ilona Szabó

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O general Floriano Peixoto Vieira Neto, que assumiu a Secretaria-Geral da Presidência no lugar de Gustavo Bebbiano, foi "senior fellow" (associado sênior, em tradução livre) do Instituto Igarapé em 2016 e 2017.

O instituto foi fundado por Ilona Szabó e se dedica a estudar e a elaborar propostas de políticas públicas para a redução da violência.

Ilona foi nomeada na quarta (27) para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária pelo ministro da Justiça, Sergio Moro. O ex-juiz revogou a nomeação após "repercussão negativa em alguns segmentos".

Especialista em segurança pública e colunista da Folha de S.Paulo, Szabó tem mestrado em Estudos de Conflito e Paz pela Universidade de Uppsala, na Suécia.

Segundo um membro do instituto, Floriano Peixoto nunca fez parte da equipe do Igarapé. "A posição de senior fellow não é nem remunerada. Nós dialogávamos com ele métodos de transmissão de paz", diz a pessoa.

Em 2004, o atual ministro foi chefe de operações do primeiro contingente brasileiro no Haiti – Força de Manutenção de Paz.

O nome do ministro e a página com um perfil dele foram retirados do site do instituto.