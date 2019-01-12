Ministério Público denuncia deputado Luiz Durão por estupro

Deputado Luiz Durão na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) Crédito: Fernando Madeira

preso em flagrante há uma semana, ao sair de um motel com uma adolescente de 17 anos. A denúncia foi feita pela Procuradoria-Geral de Justiça e considera, ainda, um agravante: "Além do estupro, o acusado possuía relação de convivência 'no âmbito da família' da vítima, nos termos da Lei Nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), tornando a conduta mais grave", informou o MP. O Ministério Público Estadual (MPES) denunciou, nesta sexta-feira (11), pelo crime de estupro, o deputado estadual Luiz Durão (PDT),, ao sair de um motel com uma adolescente de 17 anos. A denúncia foi feita pela Procuradoria-Geral de Justiça e considera, ainda, um agravante: "Além do estupro, o acusado possuía relação de convivência 'no âmbito da família' da vítima, nos termos da Lei Nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), tornando a conduta mais grave", informou o MP.

O MPES pede, também, o pagamento de indenização por dano moral e material e ainda o envio do caso ao primeiro grau do Judiciário, além da manutenção da prisão preventiva.

"A PGJ também solicitou o envio da ação proposta ao primeiro grau, porque, uma vez concluída a investigação, não restou demonstrado que o delito foi praticado 'em razão da função', apesar de o deputado estar no exercício do mandato parlamentar. Assim, a Procuradoria-Geral de Justiça sustenta que a comunicação do flagrante deve ser preservada na jurisdição colegiada, a quem cabe aferir a presença ou não do elemento funcional. Por isso, a PGJ sustenta a ratificação de todos os atos decisórios", informou o Ministério Público.

desistiu de comandar a Secretaria de Esportes. A reportagem apurou que a tendência é que o caso “desça” mesmo do TJES para uma Vara Criminal da Serra, devido ao entendimento restritivo quanto ao foro privilegiado. De qualquer forma, é o que ocorreria em breve, pois a partir do mês que vem Durão não terá mais mandato. Ele não foi reeleito e não vai assumir como suplente porque o correligionário Marcelo Santos

MENOR EM MOTEL

O MP também vai comunicar já oficialmente o ocorrido à Promotoria de Infância de Serra, "tendo em vista ingresso de menor nas dependências de um motel, bem como à Promotoria de Justiça da Infância de Linhares, para averiguar a situação da adolescente, segundo o preceito constitucional da proteção integral".

DEFESA

A reportagem procurou a defesa do deputado, que manifestou-se por meio de nota: "É uma denúncia que leva em consideração apenas uma versão dos fatos. O processo servirá como oportunidade para que tudo seja esclarecido! Luiz Durão tem uma vida pautada pela retidão e a verdade prevalecerá. A defesa segue confiante na Justiça!"

DECISÃO MANTIDA

mantido decisão anterior, do desembargador de plantão Telêmaco Antunes de Abreu Filho, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, e concedido vista ao Ministério Público. O desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, relator do caso no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), já havia, do desembargador de plantão Telêmaco Antunes de Abreu Filho, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, e concedido vista ao Ministério Público.