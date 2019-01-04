Ministério do Meio Ambiente vai enxugar área de mudança climática

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles Crédito: Reprodução/Instagram

O Ministério do Meio Ambiente vai enxugar a área da pasta responsável por mudança climática.

Após extinguir a Secretaria de Mudanças do Clima e Florestas, que deu lugar à Secretaria de Florestas e Desenvolvimento Sustentável, o ministro Ricardo Salles afirmou à reportagem que as atividades passarão a ser concentradas numa assessoria especial de mudança do clima, a ser criada.

Até então, a secretaria abrigava o Departamento de Políticas em Mudança do Clima, o Departamento de Monitoramento, Apoio e Fomento de Ações em Mudança do Clima e o Departamento de Florestas e Combate ao Desmatamento --as duas primeiras deixaram de existir.

Essa estrutura era formada por 120 pessoas, se incluídas os funcionários de carreira e aqueles vinculados a projetos da secretaria. Em 2018, o orçamento foi de cerca de R$ 300 milhões.

Agora, a pauta climática passará a ser tocada por um assessor especial, que atuará em conjunto com a Secretaria de Relações Internacionais. Segundo Salles, a mudança se deve a uma questão de "eficiência administrativa".

Para Salles, a perda de status administrativo e a redução do tamanho da área de mudança climática não diminuem sua importância.

"Tamanho não é documento. Quando você cria uma estrutura mais enxuta e próxima do gabinete do ministro, você tem todas as medidas acompanhadas mais de perto. É, na verdade, um upgrade."

Segundo Salles, com a mudança será possível dar maior efetividade à captação de recursos no exterior. "Precisamos sair do campo das ideias e transformá-las em recursos efetivos para o Brasil", disse.

A questão da mudança climática é assunto controverso dentro do governo Jair Bolsonaro (PSL). Durante a campanha, o atual presidente criticou o acordo de Paris, por "ir contra a soberania" nacional. Assinado em 2015 por 195 países, o tratado foi o primeiro a reunir praticamente todas as nações em torno de compromissos para limitar o aquecimento global.

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, já escreveu que a "defesa da mudança do clima" é "basicamente uma tática globalista de instilar o medo para obter mais poder."

No começo de dezembro do ano passado, logo após ser escolhido para chefiar a pasta do Meio Ambiente, Ricardo Salles declarou que a discussão se há ou não há aquecimento global é secundária.

As mudanças no MMA vêm na sequência de outras ocorridas na terça-feira. A principal delas foi a saída do Serviço Florestal Brasileiro do Meio Ambiente para a Agricultura, estabelecida por uma Medida Provisória.

Criado em 2006 para gerir a concessão de florestas públicas, o Serviço Florestal tem hoje como sua principal atribuição o Cadastro Ambiental Rural (CAR), um registro eletrônico obrigatório para os proprietários de imóveis rurais e um dos mecanismos para a implementação do Código Florestal.

De caráter autodeclaratório, o CAR identifica as áreas de reserva legal e as área de preservação permanente das propriedades rurais do país. O cadastro permite aos órgãos ambientais saberem quem tem passivo ambiental e quem está seguindo o que determina a lei.

MUDANÇAS NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

- Mudanças climáticas

Área será enxugada e passará para uma assessoria especial, a ser criada

- Serviço Florestal Brasileiro

Foi transferido para a Agricultura. Hoje tem como principal atribuição o Cadastro Ambiental Rural (CAR)

- Pesca e licenciamento do setor

Competência também passou do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura

- Agência Nacional de Águas (ANA)