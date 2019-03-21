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Ex-presidente

Michel Temer é preso pela Lava Jato

Ação aconteceu na manhã desta quinta-feira (21)

Publicado em 21 de Março de 2019 às 14:24

Publicado em 

21 mar 2019 às 14:24
Michel Temer é preso Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O ex-presidente Michel Temer foi preso nesta quinta-feira, 21, pela Operação Lava Jato.
Mais informações em instantes.

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