Michel Temer é preso pela Lava Jato

O ex-presidente Michel Temer foi preso nesta quinta-feira, 21, pela Operação Lava Jato.
Mais informações em instantes.
Publicado em 21 de Março de 2019 às 14:24
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