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Posse

Mesmo do lado de fora, apoiadores fazem festa para Casagrande

Do lado de dentro, o socialista foi recebido aos gritos de "O Casão voltou"

Publicado em 01 de Janeiro de 2019 às 20:09

Maíra Mendonça

Maíra Mendonça

Publicado em 

01 jan 2019 às 20:09
Adeilson Horti Super, Lorrainy Domingos e Joyce Domingos vieram de Vila Velha Crédito: Maíra Mendonça
A posse do governador Renato Casagrande (PSB) atraiu centenas de pessoas que foram ao Palácio Anchieta nesta tarde (1º) prestigiar o socialista. Nem todas conseguiram entrar, uma vez que o Salão São Tiago, onde ocorre a cerimônia, está lotado.
Mesmo do lado de fora, muitos apoiadores esperavam poder ver o novo governador, nem que fosse de longe.
Adeilson Horti Super, Lorrainy Domingos e Joyce Domingos, por exemplo, vieram de Vila Velha para a ver a posse do governador.
"Nós viemos ver a posse porque temos a perspectiva de um novo modelo de gestão. Ele governou bem entre 2010 e 2014", disse Adeilson.
Leonora Mol e Sileia dos Santos fazem parte do movimento de Economia Solidária do Estado Crédito: Maíra Mendonça
Já Leonora Mol e Sileia dos Santos fazem parte do movimento de Economia Solidária do Estado. Leonora disse que decidiu prestigiar Casagrande pois ele ser apoiador desses movimentos: "Contamos com a continuidade desse apoio e que o governador o fortaleça. Ele e a Jacqueline Moraes (vice-governadora) conhecem nosso trabalho".
Do lado de dentro, Casagrande foi saudado aos gritos de "O Casão voltou" e "O campeão voltou".

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