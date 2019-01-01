Mesmo do lado de fora, apoiadores fazem festa para Casagrande

Adeilson Horti Super, Lorrainy Domingos e Joyce Domingos vieram de Vila Velha Crédito: Maíra Mendonça

A posse do governador Renato Casagrande (PSB) atraiu centenas de pessoas que foram ao Palácio Anchieta nesta tarde (1º) prestigiar o socialista. Nem todas conseguiram entrar, uma vez que o Salão São Tiago, onde ocorre a cerimônia, está lotado.

Mesmo do lado de fora, muitos apoiadores esperavam poder ver o novo governador, nem que fosse de longe.

Adeilson Horti Super, Lorrainy Domingos e Joyce Domingos, por exemplo, vieram de Vila Velha para a ver a posse do governador.

"Nós viemos ver a posse porque temos a perspectiva de um novo modelo de gestão. Ele governou bem entre 2010 e 2014", disse Adeilson.

Leonora Mol e Sileia dos Santos fazem parte do movimento de Economia Solidária do Estado Crédito: Maíra Mendonça

Já Leonora Mol e Sileia dos Santos fazem parte do movimento de Economia Solidária do Estado. Leonora disse que decidiu prestigiar Casagrande pois ele ser apoiador desses movimentos: "Contamos com a continuidade desse apoio e que o governador o fortaleça. Ele e a Jacqueline Moraes (vice-governadora) conhecem nosso trabalho".