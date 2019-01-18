Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mistério

Mensagem enigmática do ex-presidente Michel Temer viraliza no Twitter

O tuíte foi excluído 30 minutos após sua publicação

Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 19:07

Publicado em 

18 jan 2019 às 19:07
Mensagem enigmática do ex-presidente Michel Temer viraliza no Twitter Crédito: Alan Santos
Uma mensagem compartilhada pelo ex-presidente
Michel Temer
em sua conta oficial no Twitter intrigou usuários da rede social na tarde desta sexta-feira. No texto aparentemente sem sentido, Temer diz "para ajudar bkkkkkterceiros, tais como desenvolvedores e empresas parceiras da Apple, a melhorar os apps, produtos e serviços desenvolvidosp por eles para serem usados com produtos da Apple, a Apple pode fornecer a tais".
O tuíte foi excluído 30 minutos após sua publicação. Nos comentários, usuários tentavam decifrar o que foi escrito pelo ex-presidente ou por sua equipe de comunicação e apontavam justificativas para a postagem. "Michelzinho pegou o celular", dizia o comentário com maior repercussão antes de o post ser apagado.
No Twitter, a explicação mais compartilhada é de que o ex-presidente já "sextou", mas teve quem buscasse teorias mais elaboradas. Um usuário destaca que o tuíte de Temer com referência à Apple parece ser parte dos termos de privacidade do iOS. Outro perfil afirma que a culpa pode ser do corretor do celular.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Michel Temer Twitter Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Minha avó mutilou minha filha às escondidas com apenas 6 meses': o ciclo da mutilação genital que mulheres colombianas lutam para encerrar
Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados