Mensagem enigmática do ex-presidente Michel Temer viraliza no Twitter

Uma mensagem compartilhada pelo ex-presidente
em sua conta oficial no Twitter intrigou usuários da rede social na tarde desta sexta-feira. No texto aparentemente sem sentido, Temer diz "para ajudar bkkkkkterceiros, tais como desenvolvedores e empresas parceiras da Apple, a melhorar os apps, produtos e serviços desenvolvidosp por eles para serem usados com produtos da Apple, a Apple pode fornecer a tais".
O tuíte foi excluído 30 minutos após sua publicação. Nos comentários, usuários tentavam decifrar o que foi escrito pelo ex-presidente ou por sua equipe de comunicação e apontavam justificativas para a postagem. "Michelzinho pegou o celular", dizia o comentário com maior repercussão antes de o post ser apagado.
No Twitter, a explicação mais compartilhada é de que o ex-presidente já "sextou", mas teve quem buscasse teorias mais elaboradas. Um usuário destaca que o tuíte de Temer com referência à Apple parece ser parte dos termos de privacidade do iOS. Outro perfil afirma que a culpa pode ser do corretor do celular.