Mensagem enigmática do ex-presidente Michel Temer viraliza no Twitter Crédito: Alan Santos

Uma mensagem compartilhada pelo ex-presidente

em sua conta oficial no Twitter intrigou usuários da rede social na tarde desta sexta-feira. No texto aparentemente sem sentido, Temer diz "para ajudar bkkkkkterceiros, tais como desenvolvedores e empresas parceiras da Apple, a melhorar os apps, produtos e serviços desenvolvidosp por eles para serem usados com produtos da Apple, a Apple pode fornecer a tais".

O tuíte foi excluído 30 minutos após sua publicação. Nos comentários, usuários tentavam decifrar o que foi escrito pelo ex-presidente ou por sua equipe de comunicação e apontavam justificativas para a postagem. "Michelzinho pegou o celular", dizia o comentário com maior repercussão antes de o post ser apagado.