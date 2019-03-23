Max da Mata, vereador de Vitória Crédito: Mariana Bolsoni

O vereador Max da Mata retirou sua candidatura à presidência do diretório do PSDB de Vitória. Em contrapartida, ele irá integrar a Executiva Estadual da legenda a convite do deputado estadual Vandinho Leite (PSDB) e já anunciou seu apoio à eleição da vereadora Neuzinha Oliveira (PSDB) para comandar os tucanos na Capital.

Neuzinha e Wesley Goggi, que disputou o posto de vice-prefeito de Vitória em 2016 na chapa de Lelo Coimbra (MDB). No entanto, Max voltou atrás, alegando ter novos desafios. O prazo final para a inscrição de chapas foi encerrado no último dia 18. Max havia entrado no páreo, assim como, que disputou o posto de vice-prefeito de Vitória em 2016 na chapa de Lelo Coimbra (MDB). No entanto, Max voltou atrás, alegando ter novos desafios.

Your browser does not support the audio element. Max da mata desiste de concorrer à presidência do PSDB em Vitória

Uma nota enviada nesta sexta-feira (22) pelo vereador explica que ele continuará concentrando seu tempo no mandato como vereador, na formulação de políticas públicas para a cidade e na reestruturação do partido no Estado, além de investimentos no setor privado.