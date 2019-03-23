O vereador Max da Mata retirou sua candidatura à presidência do diretório do PSDB de Vitória. Em contrapartida, ele irá integrar a Executiva Estadual da legenda a convite do deputado estadual Vandinho Leite (PSDB) e já anunciou seu apoio à eleição da vereadora Neuzinha Oliveira (PSDB) para comandar os tucanos na Capital.
O prazo final para a inscrição de chapas foi encerrado no último dia 18. Max havia entrado no páreo, assim como Neuzinha e Wesley Goggi, que disputou o posto de vice-prefeito de Vitória em 2016 na chapa de Lelo Coimbra (MDB). No entanto, Max voltou atrás, alegando ter novos desafios.
Max da mata desiste de concorrer à presidência do PSDB em Vitória
Uma nota enviada nesta sexta-feira (22) pelo vereador explica que ele continuará concentrando seu tempo no mandato como vereador, na formulação de políticas públicas para a cidade e na reestruturação do partido no Estado, além de investimentos no setor privado.
O vereador acrescentou: “Neste momento, para o PSDB crescer, considero que deve haver mais unidade na disputa”.