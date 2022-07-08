Marcos do Val é pressionado a sair do Podemos, diz colunista

Em conversas reservadas, de acordo com a colunista, Alvaro Dias (PR) e Oriovisto Guimarães (PR) têm dito que a permanência de Do Val “ficou difícil” e que o próprio senador capixaba deve acabar pedindo seu desligamento do partido.

Em nota, a bancada do partido no Senado reforçou que é contra as emendas de relator. “Nós, senadores pelo partido Podemos, declaramos que somos contrários ao recebimento de verbas ou recursos provenientes das emendas RP-9 (orçamento secreto). Não compactuamos com essa forma de fazer política”, diz o texto, conforme o Estadão.

Marcos do Val, senador do Podemos-ES Crédito: Roque de Sá/Agência Senado

A colunista do Estadão também informa que parte da sigla já havia ficado incomodada quando Do Val assumiu a relatoria da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 e decidiu tornar esse tipo de emenda impositiva.

Em nota, Marcos do Val afirmou ter sido “mal interpretado” na entrevista ao Estadão e que seu acesso às emendas de relator não foi em troca de votos no Senado. O senador destacou, ainda, que todo recurso recebido foi destinado ao Espírito Santo. “Peço desculpas por eventual mal entendido”, escreveu.