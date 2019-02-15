Marcelo Santos desiste de concorrer ao Tribunal de Contas

“Comunico aos amigos e apoiadores que não entrarei na disputa pela vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Assim como ocorreu quando do honroso convite que recebi do governador Renato Casagrande para comandar a Secretaria de Esportes, mantive a coerência e tomei essa decisão para evitar que, caso escolhido, a Assembleia Legislativa se visse constrangida a empossar um suplente envolvido em grave denúncia de estupro. Essa decisão tem ainda o objetivo de contribuir para a manutenção e fortalecimento do ambiente de responsabilidade e harmonia que hoje cerca o relacionamento entre o Governo e o Legislativo estadual. Agradeço a todos os que estimularam e defenderam meu nome para tão honrosa função, e renovo meu compromisso de continuar trabalhando pelo bem-estar dos capixabas e pelo desenvolvimento econômico e social do nosso Espírito Santo. Aproveito para expressar meu apoio integral à indicação de Luiz Carlos Cecilotti à vaga em questão.”