Marcelo Odebrecht se reaproxima do pai e deve encontrá-lo em breve

Em casa desde o dia 19 de dezembro, Marcelo Odebrecht passou seu primeiro réveillon após dois anos e meio preso acompanhado somente da mulher, Isabela, e das três filhas, em sua casa, no Morumbi, em São Paulo. Marcelo, no entanto, deve ter em breve um encontro o pai, Emílio. A aproximação entre os dois, que romperam durante a negociação da delação premiada da empresa, vem sendo conduzida pela matriarca, Regina. A ideia inicial era que ela e Emílio se reunissem com o filho ainda em dezembro, mas eles decidiram passar as festas de final de ano na Bahia e fazer o encontro em 2018.

Segundo pessoas próximas, Marcelo cedeu e mostrou disposição em receber os pais. A situação está melhor do que há cerca de dois meses, quando Regina chegou a fazer uma visita surpresa ao filho na carceragem da Polícia Federal, em Curitiba, já que ele não queria recebê-la.

Avesso a festas e bebidas, o ex-presidente e herdeiro da Odebrecht teve preocupação de não se reunir com muitas pessoas porque seu acordo de delação o proíbe de promover eventos sociais no período em que está em prisão domiciliar. Ele passará dois anos preso em casa com monitoramento de tornozeleira eletrônica e com permissão para sair apenas em dois períodos de 24 horas cada nesse tempo

O empreiteiro enviou à 12ª Vara Federal em Curitiba uma lista de 15 nomes com o pedido que eles fossem autorizados a visitá-lo. No entanto, a liberação acontece só depois que o Ministério Público Federal se manifestar sobre a lista, o que deve acontecer ainda este mês.

Familiares de até quarto grau, porém, não precisam de autorização judicial prévia para visitar Marcelo em casa. Vários primos da Bahia já procuraram interlocutores do executivo para marcar uma data para vê-lo. Mônica, irmã de Marcelo que trabalha na Odebrecht e que o ajudou na negociação da delação e na redação dos fatos de corrupção que ele revelou, também passou o ano novo longe dele. A advogada viajou para a Alemanha para passar alguns dias com a outra irmã, Marcia, que se mudou para o país.

Mônica está alinhada com o pai e também está com a relação abalada com o herdeiro do grupo. Marcelo avalia que ela teve a mesma postura de Emílio, que, na visão do executivo, o desprotegeu na condução do acordo de delação e fez com que ele assumisse mais crimes que de fato cometeu.