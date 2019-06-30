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Vitória

Manifestantes pró-governo encerram ato na Praça do Papa

Por volta das 17h os manifestantes fizeram uma oração final na Praça do Papa, em Vitória, cantaram o hino nacional e dispersaram

Publicado em 30 de Junho de 2019 às 20:14

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

30 jun 2019 às 20:14
Manifestantes na Praça do Papa, em Vitória Crédito: José Carlos Schaeffer | CBN Vitória
Acabou por volta das 17h a manifestação pró-governo Bolsonaro e a favor da Operação Lava Jato em Vitória. O ato, que também aconteceu em diversas partes do Brasil, começou por volta das 14h com concentração em um posto de gasolina na Praia da Costa, em Vila Velha. A Terceira Ponte foi liberada nos dois sentidos às 18h12.
A Secretaria de Estado da Segurança Pública informou que o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) foi ativado para o acompanhamento das manifestações da tarde deste domingo (30) e nenhuma ocorrência foi registrada durante o ato. A estimativa, segundo a Sesp, é de que cerca de 20 mil pessoas participaram do ato. De acordo com Jéssica Polese, uma das organizadoras da manifestação, cerca de 70 mil pessoas compareceram. 
Na Praça do Papa, em Vitória, após exibirem cartazes e falarem palavras de ordem, os manifestantes fizeram uma oração, cantaram o hino nacional e se dispersaram.
No dia 26 de maio, quando outro protesto a favor do governo foi realizado em Vila Velha e na Capital, 35 mil pessoas foram às ruas, também de acordo com a Sesp.
BANDEIRAS
Vestidos de verde e amarelo, os manifestantes carregaram bandeiras, faixas e cartazes em defesa do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, do pacote anticrime, e das reformas tributária e da previdência.
Diversos políticos capixabas participam do ato, como o senador Marcos do Val (PPS), os deputados estaduais Capitão Assumção (PSL), Torino Marques (PSL), entre outras lideranças políticas.
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