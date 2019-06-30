Manifestantes pró-governo encerram ato na Praça do Papa

Acabou por volta das 17h aem. O ato, que também aconteceu em diversas partes do Brasil, começou por volta das 14h com concentração em um posto de gasolina na Praia da Costa, em. A Terceira Ponte foi liberada nos dois sentidos às 18h12.

A Secretaria de Estado da Segurança Pública informou que o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) foi ativado para o acompanhamento das manifestações da tarde deste domingo (30) e nenhuma ocorrência foi registrada durante o ato. A estimativa, segundo a Sesp, é de que cerca de 20 mil pessoas participaram do ato. De acordo com Jéssica Polese, uma das organizadoras da manifestação, cerca de 70 mil pessoas compareceram.