Manifestantes fazem carreata pró-Bolsonaro em Cachoeiro de Itapemirim

Manifestantes pró-governo Bolsonaro realizam uma carreata em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo neste domingo (26). O protesto é organizado pelo Movimento Direita de Cachoeiro e defende a reforma da Previdência e a Operação Lava Jato.
A Polícia Militar ainda não fez uma estimativa de quantos veículos integram a carreata.
Protestos a favor de projetos propostos pelo governo são realizados em diversas cidades brasileiras neste domingo. Manifestantes atravessaram a Terceira Ponte, entre Vila Velha e Vitória, e concentraram-se na Praça do Papa, na Capital.