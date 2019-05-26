Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Protesto

Manifestantes fazem carreata pró-Bolsonaro em Cachoeiro de Itapemirim

Eles defendem a reforma da Previdência e a Operação Lava Jato

Publicado em 

26 mai 2019 às 19:18

Publicado em 26 de Maio de 2019 às 19:18

Carreata pró-Bolsonaro em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Rafael Ferraz
Manifestantes pró-governo Bolsonaro realizam uma carreata em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo neste domingo (26). O protesto é organizado pelo Movimento Direita de Cachoeiro e defende a reforma da Previdência e a Operação Lava Jato.
> Fotojornalismo: manifestantes defendem projetos de Bolsonaro no ES
A Polícia Militar ainda não fez uma estimativa de quantos veículos integram a carreata. 
Protestos a favor de projetos propostos pelo governo são realizados em diversas cidades brasileiras neste domingo. Manifestantes atravessaram a Terceira Ponte, entre Vila Velha e Vitória, e concentraram-se na Praça do Papa, na Capital.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Jair Bolsonaro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados