Manifestantes fazem ato contra Bolsonaro em Vitória

Manifestantes se reuniram na Praça de Jucutuquara, em Vitória, para protestar contra o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), neste sábado (24). A concentração começou por volta das 14h e seguiu por ruas da Capital.
As pessoas que participaram carregaram cartazes com palavras de ordem contra o presidente e pedidos de instauração de um processo de impeachment. O grupo passou pela Avenida Vitoria, sentido praia, pela Avenida Beira-Mar até chegar ao destino, a Praça do Papa, na Enseada do Suá, por volta das 16h40. O protesto foi encerrado no local.
Os manifestantes usavam máscaras e tentavam manter o distanciamento, enquanto pediam a saída do presidente. O ato foi organizado por movimentos sociais e estudantes, partidos políticos e sindicatos.