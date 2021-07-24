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Manifestantes fazem ato contra Bolsonaro em Vitória

A concentração começou na praça de Jucutuquara, neste sábado (24), e seguiu por ruas da Capital. Veja vídeos e fotos

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 14:30

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

24 jul 2021 às 14:30
Protesto contra o presidente Jair Bolsonaro na Avenida Vitória, em Vitória
Protesto contra o presidente Jair Bolsonaro na Avenida Vitória, em Vitória Crédito: Rodrigo Gavini
Manifestantes se reuniram na Praça de Jucutuquara, em Vitória, para protestar contra o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), neste sábado (24). A concentração começou por volta das 14h e seguiu por ruas da Capital.
As pessoas que participaram carregaram cartazes com palavras de ordem contra o presidente e pedidos de instauração de um processo de impeachment.  O grupo passou pela Avenida Vitoria, sentido praia, pela Avenida Beira-Mar até chegar ao destino, a Praça do Papa, na Enseada do Suá, por volta das 16h40. O protesto foi encerrado no local.
Os manifestantes usavam máscaras e tentavam manter o distanciamento, enquanto pediam a saída do presidente. O ato foi organizado por movimentos sociais e estudantes, partidos políticos e sindicatos. 
Ato nacional contra o governo Jair Bolsonaro em Vitória.
Ato nacional contra o governo Jair Bolsonaro em Vitória. Crédito: Rodrigo Gavini

Concentração do ato nacional contra o governo Jair Bolsonaro na pracinha de Jucutuquara, em Vitória.

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