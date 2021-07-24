Manifestantes fazem ato contra Bolsonaro em Vitória

As pessoas que participaram carregaram cartazes com palavras de ordem contra o presidente e pedidos de instauração de um processo de impeachment. O grupo passou pela Avenida Vitoria, sentido praia, pela Avenida Beira-Mar até chegar ao destino, a Praça do Papa, na Enseada do Suá, por volta das 16h40. O protesto foi encerrado no local.