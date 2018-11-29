Manato ganha cargo na Casa Civil do governo Bolsonaro

Carlos Manato (o segundo da esquerda para a direita) vai ajudar o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (o primeiro à direita de Manato), na articulação política com a Câmara Crédito: Assessoria de Carlos Manato

O deputado federal Carlos Manato (PSL) acaba de ser oficializado no cargo de secretário especial para Câmara Federal do governo de Jair Bolsonaro (PSL).

A secretaria é subordinada à Casa Civil, que vai contar com outras duas secretarias: a Executiva, para assuntos inerentes à pasta; e a Especial, para o Senado Federal. Os secretários serão, respectivamente, Abraham Weintraub e o deputado federal não reeleito Leonardo Quintão (MDB-MG).

Responsável pela articulação política do governo com o Congresso, a Casa Civil será comandada pelo também deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS).

Manato é o principal aliado de Bolsonaro no Espírito Santo. Nas eleições de outubro, ele foi candidato ao governo do Espírito Santo pelo PSL. Com pouco mais de 27% dos votos válidos, foi derrotado pelo ex-governador Renato Casagrande (PSB) no primeiro turno.

Manato já começa a trabalhar na equipe de transição a partir da próxima terça-feira (4). O mandato dele na Câmara termina em 31 de janeiro. A posse no cargo no Executivo será apenas em 1º de fevereiro.

A indicação para a secretaria da Casa Civil, de acordo com o próprio Manato, não passou por partidos ou bancadas. "Conversei com o Bolsonaro duas vezes, a última ontem (terça). E hoje com o Onyx. O secretario executivo é cota pessoal do Onyx. Eu também sou cota pessoal do Bolsonaro e o Leonardo eu não perguntei, mas ele é evangélico, um cara do bem", avaliou o deputado.

"A expectativa é de bom relacionamento com o Congresso, uma base coesa. E colocar líderes comprometidos com o país", complementou.

adiantada pelo Gazeta Online. A alocação de Manato na Casa Civil, em meio à redução de chances de o senador Magno Malta (PR), outrora cotado, emplacar num ministério, foi

E, por falar em Magno, Manato, agora alçado oficialmente ao time do presidente eleito, prefere não tecer comentários sobre a ida ou não do republicano para o primeiro escalão: "Sem comentários. Tem tempo que não falo com ele (Magno), é ele e Bolsonaro agora".

PREVIDÊNCIA

disse a investidores estrangeiros que vai ser difícil aprovar mudanças previdenciárias ainda este ano. Já que vai articular votações com os futuros parlamentares, a reportagem questionou o deputado sobre as expectativas para a aprovação da Reforma da Previdência. Outro deputado federal e filho do futuro chefe do Executivo, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP),

"A reforma da Previdência é a partir do ano que vem, fevereiro, que vamos começar a pensar. Mas primeiro temos que tomar algumas medidas, cobrar dos devedores, ver quem são, judicializar, fazer uma investigação das fraudes, acertar a máquina. Podemos começar isso em janeiro e e aí em fevereiro ver o que é possível fazer. É preciso primeiro fazer o dever de casa, identificar as fraudes. Vou dar essa sugestão. Não digo que é o que eles (governo Bolsonaro) vão fazer, vou sugerir, se for possível", afirmou Manato.











