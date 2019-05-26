Major Werneck é o novo secretário de Defesa Social da Serra

O major daMaximiliano Werneck de Souza será o novo secretário deda Prefeitura da Serra, que é responsável pela área da segurança. A partir do dia 1º de junho, ele ocupará a cadeira que foi deixada pelo ex-secretário Nylton Rodrigues, queno dia 17 deste mês.

De acordo com a Prefeitura da Serra, Werneck comandou a 14ª Companhia Independente no município desde sua criação, em março de 2017, até março de 2019, quando virou chefe de divisão de PM-ES.

"A escolha de Werneck, que é morador da Serra, se deve à sua competência, capacidade de gestão, experiência, comprometimento com a cidade, por ser integrante do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) junto ao prefeito Audifax Barcelos (Rede), pela ótima relação com a Polícia Civil e toda dedicação ao longo de sua carreira na Polícia Militar", informou a prefeitura em nota.