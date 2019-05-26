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Prefeitura da Serra

Major Werneck é o novo secretário de Defesa Social da Serra

O novo secretário assumirá o posto no dia 1º de junho no lugar de Nylton Rodrigues, que pediu exoneração do cargo na semana passada
Maíra Mendonça

Maíra Mendonça

Publicado em 

25 mai 2019 às 22:05

Publicado em 25 de Maio de 2019 às 22:05

Major Werneck é o novo secretário de Defesa Social da Serra Crédito: Guilherme Ferrari/Divulgação
O major da Polícia Militar Maximiliano Werneck de Souza será o novo secretário de Defesa Social da Prefeitura da Serra, que é responsável pela área da segurança. A partir do dia 1º de junho, ele ocupará a cadeira que foi deixada pelo ex-secretário Nylton Rodrigues, que pediu exoneração do cargo no dia 17 deste mês.
De acordo com a Prefeitura da Serra, Werneck comandou a 14ª Companhia Independente no município desde sua criação, em março de 2017, até março de 2019, quando virou chefe de divisão de PM-ES.
"A escolha de Werneck, que é morador da Serra, se deve à sua competência, capacidade de gestão, experiência, comprometimento com a cidade, por ser integrante do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) junto ao prefeito Audifax Barcelos (Rede), pela ótima relação com a Polícia Civil e toda dedicação ao longo de sua carreira na Polícia Militar", informou a prefeitura em nota.
Major Werneck foi procurado pela reportagem, mas afirmou que só vai se manifestar sobre o assunto quando assumir oficialmente a secretaria.

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