Mais mulheres e solteiros: o perfil dos eleitores no ES

Urnas eletrônicas: votação em 2024 acontece em 6 de outubro Crédito: Carlos Alberto Silva

No dia 6 de outubro deste ano, os capixabas vão novamente às urnas, desta vez para escolher prefeitos e vereadores. Se as eleições fossem hoje, mais de 2,9 milhões de moradores do Espírito Santo estariam aptos a votar, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atualizados em 2 de janeiro. A maior parte deles, 52,7% do total, são mulheres.

Análise feita por A Gazeta com base nos dados do TSE aponta que, além de ser majoritariamente feminino, a maioria do eleitorado capixaba é também composta por pessoas solteiras, 55% do total. Em seguida, vem o "time dos casados", com 36%.

Essa distribuição do estado civil dos eleitores, com mais da metade de solteiros, tem explicação. Em geral, as pessoas se alistam para votar ainda jovens e, a não ser que mudem de domicílio eleitoral ao longo da vida ou precisem atualizar o título de eleitor por algum outro motivo (cadastro biométrico, por exemplo), o registro permanece igual ao longo dos anos.

Ainda segundo o TSE, oito em cada dez eleitores não completaram o ensino médio. Além disso, outros 173 mil votantes apontaram que apenas leem e escrevem. Há ainda cerca de 100 mil analfabetos habilitados a votar no Estado. No Brasil, os analfabetos podem votar desde 1985, mas o alistamento é facultativo.

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Quem também não é obrigado a votar são os adolescentes de 16 e 17 anos e os idosos acima de 70 anos. Esse grupo representa 10% dos eleitores no Espírito Santo: são 13 mil adolescentes e 273 mil idosos.

Os números apresentados agora não estão fechados. Isso porque novos eleitores e pessoas que querem alterar o título têm até 8 de maio para fazê-lo.