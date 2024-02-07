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Eleições 2024

Mais mulheres e solteiros: o perfil dos eleitores no ES

Ao todo, 2,9 milhões de capixabas estão aptos a irem às urnas neste ano para escolher prefeitos e vereadores

Publicado em 07 de Fevereiro de 2024 às 11:59

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

07 fev 2024 às 11:59
Funcionários da Justiça eleitoral organizando as urnas eletrônicas para eleição 2018, armazenadas no Cartório Eleitoral da 32ª Zona
Urnas eletrônicas: votação em 2024 acontece em 6 de outubro Crédito: Carlos Alberto Silva
No dia 6 de outubro deste ano, os capixabas vão novamente às urnas, desta vez para escolher prefeitos e vereadores. Se as eleições fossem hoje, mais de 2,9 milhões de moradores do Espírito Santo estariam aptos a votar, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atualizados em 2 de janeiro. A maior parte deles, 52,7% do total, são mulheres.  
Análise feita por A Gazeta com base nos dados do TSE aponta que, além de ser majoritariamente feminino, a maioria do eleitorado capixaba é também composta por pessoas solteiras, 55% do total.  Em seguida, vem o "time dos casados", com 36%. 
Essa distribuição do estado civil dos eleitores, com mais da metade de solteiros, tem explicação. Em geral, as pessoas se alistam para votar ainda jovens e, a não ser que mudem de domicílio eleitoral ao longo da vida ou precisem atualizar o título de eleitor por algum outro motivo (cadastro biométrico, por exemplo), o registro permanece igual ao longo dos anos.   
Ainda segundo o TSE, oito em cada dez eleitores não completaram o ensino médio. Além disso, outros 173 mil votantes apontaram que apenas leem e escrevem. Há ainda cerca de 100 mil analfabetos habilitados a votar no Estado. No Brasil, os analfabetos podem votar desde 1985, mas o alistamento é facultativo.
Mais mulheres e solteiros: o perfil dos eleitores no ES
Quem também não é obrigado a votar são os adolescentes de 16 e 17 anos e os idosos acima de 70 anos. Esse grupo representa 10% dos eleitores no Espírito Santo: são 13 mil adolescentes e  273 mil idosos. 
Os números apresentados agora não estão fechados. Isso porque novos eleitores e pessoas que querem alterar o título têm até 8 de maio para fazê-lo. 
Veja abaixo o número de eleitores por cidade do Estado e a distribuição por gênero. 

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