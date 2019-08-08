Mais de 70 servidores federais do ES recebem pena de demissão

A mais comum foi a conduta depara obter proveito pessoal ou de outra pessoa, em detrimento da dignidade da função pública, enquadrada em. Esta irregularidade é vedada pela Lei do Regime Jurídico dos Servidores, e é punível com a pena máxima prevista para os

A responsabilização do servidor público federal deve ocorrer sempre que forem identificadas infrações funcionais pela ação ou omissão praticada enquanto desempenhava as atribuições do cargo. A apuração da infração se inicia com a instauração de uma portaria pela autoridade competente, indicando uma comissão de inquérito, com três servidores estáveis, para apurar os fatos. A próxima etapa é o inquérito administrativo, e, em seguida, a comissão decide se fará ou não o indiciamento do servidor. A partir daí, ele estará formalmente respondendo a um processo.