Maia se reúne com Moro e Joice Hasselmann

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, esteve reunido na manhã desta quinta-feira, 28, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), na residência oficial da Câmara. O encontro foi agendado pela líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP), que também estava presente na reunião.

Na quarta-feira, 27, Maia disse que deve transformar a convocação da Comissão de Legislação Participativa para uma audiência do ministro Moro em convite. "Teve um recurso e a minha tendência é cancelar a convocação", afirmou. A reunião na casa de Maia já terminou e o assunto discutido não foi divulgado. Joice segue agora para reunião do PSL, que deverá fechar questão sobre a reforma da Previdência nesta manhã.