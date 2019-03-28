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Brasília

Maia se reúne com Moro e Joice Hasselmann

O encontro foi agendado pela líder do governo no Congresso

Publicado em 28 de Março de 2019 às 13:20

Publicado em 

28 mar 2019 às 13:20
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, esteve reunido na manhã desta quinta-feira, 28, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), na residência oficial da Câmara. O encontro foi agendado pela líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP), que também estava presente na reunião.
Na quarta-feira, 27, Maia disse que deve transformar a convocação da Comissão de Legislação Participativa para uma audiência do ministro Moro em convite. "Teve um recurso e a minha tendência é cancelar a convocação", afirmou. A reunião na casa de Maia já terminou e o assunto discutido não foi divulgado. Joice segue agora para reunião do PSL, que deverá fechar questão sobre a reforma da Previdência nesta manhã.

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