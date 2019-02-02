Maia diz que votação aberta no Senado pode causar anulação das decisões

Com 334 votos, o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) foi reeleito presidente da Câmara dos Deputados em primeiro turno. O resultado foi bastante comemorado no plenário e Maia se emocionou Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente reeleito da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), criticou o caminho adotado para a escolha do presidente do Senado, cuja votação será aberta. Para ele, o resultado poderá ser anulado.

"Eu acho que da forma que está se construindo uma solução para o voto aberto no Senado é muito ruim. Eu acho que vai gerar nulidade das decisões", opinou Maia.

Maia também declarou não ter clareza se o governo do presidente Jair Bolsonaro "tem o espaço necessário para ter os 308 votos" necessários para aprovar alterações constitucionais, como é o caso da reforma da Previdência.

Como o governo montou o primeiro e segundo escalão sem consultar partidos políticos, estamos "num novo momento da política brasileira, mas isso pode não gerar 308 votos", disse o presidente da Câmara.

Maia afirmou que sempre teve uma boa relação com Bolsonaro, ex-deputado federal. O governo alega que não quis interferir na eleição da Câmara.