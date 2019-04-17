Maia convida Onyx e líderes para conversar sobre articulação e cargos

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia vai receber na residência oficial o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni e líderes da Câmara nesta terça-feira (16), a partir das 19h.
A ideia é, em conversas individuais, entender as insatisfações dos partidos e checar pendências nas nomeações articuladas dentro do banco de talentos proposto pelo governo. Em última instância, o objetivo é azeitar a relação para facilitar a tramitação da reforma da Previdência. Os encontros estão sendo marcados de meia em meia hora.
Rodrigo Maia tem se empenhado para acelerar a reforma, mas está encontrando resistência entre os líderes. Tentou fechar acordo nesta terça-feira para votar o texto da reforma da Comissão de Constituição e Justiça já na quarta-feira, 17, mas não conseguiu o apoio de todos.