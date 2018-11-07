Magno Malta tem condições de ser ministro, diz Bolsonaro

Magno Malta faz oração da vitória segurando a mão de Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução de TV

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) reafirmou, na manhã desta quarta-feira (07), que o senador Magno Malta (PR-ES) deve virar ministro em seu governo.

Questionado sobre o papel do senador que não se reelegeu na gestão Bolsonaro, o presidente disse ao jornal "O Globo": "Ele (Magno Malta) tem condições de ser". O capitão, no entanto, não deu detalhes sobre a pasta que seria ocupada pelo capixaba.

Bolsonaro afirmou, porém, que não existirá um Ministério da Família, uma das possíveis pastas que, segundo especulações, seria assumida por Malta.

"ELEFANTE NA SALA"

Sem mandato para o ano que vem, Magno Malta foi chamado pelo general Hamilton Mourão, vice-presidente eleito, de "elefante na sala".

"Olha, eu não vi nada para o Magno Malta. Eu acho que ainda estão discutindo", afirmou Mourão ao jornal "Folha de S.Paulo" na semana passada.

"Tem que resolver esse caso. É aquela história, ele desistiu de ser vice do Bolsonaro para dizer que ia ganhar a eleição para senador lá no Espírito Santo. Agora ele é um elefante que está colocado no meio da sala e tem que arrumar, né? É um camelo, e tem que arrumar um deserto para esse camelo", disse Mourão.

Magno Malta acompanhou a apuração da eleição na casa de Jair Bolsonaro, junto com o presidente do PSL, Gustavo Bebiano Crédito: Divulgação/Assessoria