Magno mais distante do ministério e Manato perto de subsecretaria

Magno Malta durante a apuração do segundo turno na casa de Jair Bolsonaro, junto com Gustavo Bebianno Crédito: Divulgação/Assessoria

Com o anúncio do deputado federal e ex-ministro do governo Temer, Osmar Terra (MDB-RS), para o Ministério da Cidadania, nesta quarta-feira (28), diminuem as chances de o senador Magno Malta (PR) ocupar uma vaga no primeiro escalão na gestão de Jair Bolsonaro (PSL).

A pasta que vai ter, entre outras atribuições, a de cuidar do Bolsa-Família, era uma das preferidas da bancada evangélica, que chegou a formar uma "lista tríplice" de indicados, como o deputado federal Marco Feliciano (Podemos-SP). O grupo, no entanto, não se opunha a Magno. Porém, calhou de Osmar Terra ser o escolhido.

Um aliado do presidente eleito diz que, a esta altura, dificilmente Magno encontraria espaço na Esplanada dos Ministérios, podendo ser contemplado com algum cargo no segundo escalão. Magno não foi reeleito e fez ampla campanha pró-Bolsonaro dentro e fora do Espírito Santo.

Na bolsa de apostas da imprensa nacional, o nome de Magno esfria a cada dia. De acordo com o jornalista Igor Gadelha, da Revista Crusoé, "Bolsonaro teme que o senador possa vir a ser alvo de investigações que provocariam constrangimento ao governo".

MANATO