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Velório em SP

Lula promete a neto provar que não é ladrão, diz Ivan Valente

Segundo o deputado Ivan Valente (Psol-SP), que participou do velório, Lula prometeu ao neto que iria provar que os ladrões chegaram ao poder e que ele não é ladrão

Publicado em 

02 mar 2019 às 16:57

Publicado em 02 de Março de 2019 às 16:57

Lula no velório do neto em São Bernardo do Campo Crédito: Reprodução/TV Globo
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou entre quatro e cinco minutos durante o velório do neto Arthur Araújo Lula da Silva, que morreu aos 7 anos de meningite meningocócica. Segundo o deputado Ivan Valente (Psol-SP), que participou do velório, Lula prometeu ao neto que iria provar que os ladrões chegaram ao poder e que ele não é ladrão.
> Gilmar Mendes liga para Lula, que reage aos prantos no velório
Ainda de acordo com Valente, Lula ficou todo o período ao lado dos familiares e disse também que o neto iria encontrar no céu a avó e ex-primeira-dama Marisa, mulher de Lula, que morreu em 2017. O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, que foi candidato do PT a presidente no ano passado, disse que Lula está triste "com tudo o que está acontecendo" e afirmou que não se pode subestimar a dor do ex-presidente.
> Meningite: uma doença silenciosa que pode matar

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