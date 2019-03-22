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Sobre prisão de Temer

Lula: Lava Jato não precisa de pirotecnia para sobreviver

"A Lava Jato tenta desviar a atenção do descrédito em que estava caindo e do fundo de R$ 2,5 bilhões que negociaram com os EUA"

Publicado em 

21 mar 2019 às 21:44

Publicado em 21 de Março de 2019 às 21:44

Lava Jato não precisa de pirotecnia para sobreviver, diz Lula sobre prisão de Temer Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
A conta oficial do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), preso em Curitiba, divulgou críticas à força-tarefa da Lava Jato, que prendeu o ex-presidente Michel Temer (MDB) nesta quinta-feira (21).
"A
Lava Jato
tenta desviar a atenção do descrédito em que estava caindo e
do fundo de R$ 2,5 bilhões que negociaram com os
EUA
. A Força Tarefa não precisa de pirotecnia para sobreviver, precisa de sobriedade", diz o tuíte.
Em outra publicação, também definida como um recado de Lula, o petista afirma que ninguém pode ser preso sem o devido processo legal.
"Instituições poderosas como o MP e a PF não podem ficar fazendo espetáculo. Todo aquele que cometer um crime, se o crime for provado, tem que ser punido. Seja o Temer, ou o Lula. Seja o FHC ou o Bolsonaro. Ninguém pode ser preso sem o devido processo legal."

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