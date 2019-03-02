Lula embarca para São Paulo para velório do neto

Lula e o neto, Arthur, de 7 anos, que morreu nesta sexta-feira vítima de meningite Crédito: Reprodução/Facebook

O ex-presidente Lula embarcou neste sábado (02) de Curitiba para São Paulo para comparecer ao velório do neto Arthur Araújo Lula da Silva, de 7 anos. Segundo o blog Fausto Macedo, do jornal Estadão, um helicóptero com o petista deixou a sede da Polícia Federal por volta das 7h.

A juíza Carolina Lebbos, da 12.ª Vara Federal, autorizou nesta sexta-feira, 1.º, que o ex-presidente fosse à cerimônia. Arthur Araújo Lula da Silva, filho de Sandro Luís Lula da Silva, um dos três filhos do ex-presidente com a ex-primeira-dama Marisa Letícia, morreu nesta sexta, vítima de meningite meningocócica. Após o pedido da defesa, o processo em que corre a Execução Penal de Lula entrou em sigilo.

Carolina autorizou a participação de Lula no velório, mas ordenou o sigilo sobre os detalhes do deslocamento “a fim de preservar a intimidade da família e garantir não apenas a integridade do preso, mas a segurança pública”.