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Lula embarca para São Paulo para velório do neto

Arthur Araújo Lula da Silva, de 7 anos, morreu de meningite nesta sexta-feira, 1

Publicado em 02 de Março de 2019 às 10:57

Publicado em 

02 mar 2019 às 10:57
Lula e o neto, Arthur, de 7 anos, que morreu nesta sexta-feira vítima de meningite Crédito: Reprodução/Facebook
O ex-presidente Lula embarcou neste sábado (02) de Curitiba para São Paulo para comparecer ao velório do neto Arthur Araújo Lula da Silva, de 7 anos. Segundo o blog Fausto Macedo, do jornal Estadão, um helicóptero com o petista deixou a sede da Polícia Federal por volta das 7h.
A juíza Carolina Lebbos, da 12.ª Vara Federal, autorizou nesta sexta-feira, 1.º, que o ex-presidente fosse à cerimônia. Arthur Araújo Lula da Silva, filho de Sandro Luís Lula da Silva, um dos três filhos do ex-presidente com a ex-primeira-dama Marisa Letícia, morreu nesta sexta, vítima de meningite meningocócica. Após o pedido da defesa, o processo em que corre a Execução Penal de Lula entrou em sigilo.
> Causa de morte de neto de Lula, meningite é letal em 20% dos casos
Carolina autorizou a participação de Lula no velório, mas ordenou o sigilo sobre os detalhes do deslocamento “a fim de preservar a intimidade da família e garantir não apenas a integridade do preso, mas a segurança pública”.
A força-tarefa da Lava Jato havia se manifestado de forma favorável à ida do ex-presidente ao velório. Logo após a morte do neto, o ex-presidente solicitou autorização à juíza para ir à cerimônia, que deverá ocorrer neste sábado, 2, em Santo André. A magistrada pediu, então, um posicionamento da Operação Lava Jato

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