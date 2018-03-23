Lula: 'Se eu tiver culpa, vou dizer que eu não mereço ser candidato'

Lula: 'se eu tiver uma única culpa, vou dizer que eu não mereço ser candidato Crédito: Ricardo Stuckert | dDivulgação

Em discurso durante caravana que faz pelo sul do país nesta quinta-feira (22), sem citar a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que adiou o julgamento de seu habeas-corpus preventivo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que dirá ao PT que não merece ser candidato caso "tiver uma única culpa".

"A única coisa que eu quero é que os juízes estudem o mérito do meu processo e, se eu tiver uma única culpa, eu vou dizer ao PT que eu não mereço ser candidato porque eu cometi um crime", disse ele, em Palmeiras das Missões, no Rio Grande do Sul.

Em seguida, retomou o discurso que vem fazendo por conta do processo em que foi condenado pela compra do tríplex, no Guarujá.

"A história vai contar e quando contar eu vou estar vivo. Eu vou durar bastante para a desgraça dos meus adversários".

Durante o julgamento no STF, durante a tarde, o ex-presidente fez um comício improvisado em Panambi, muncípio de cerca de 40 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul. A parada na cidade não estava prevista no roteiro original da caravana que o petista faz pelo sul do país.

Ao lado da ex-presidente Dilma Rousseff, Lula subiu em um carro de som e discursou por 25 minutos para um grupo pequeno de pessoas. O ex-presidente não falou sobre o julgamento. E voltou a dizer que as investigações do Ministério Público Federal são mentirosas.

"Eles sabem que nós vamos voltar e querem nos destruir antes de a gente chegar no governo", afirmou.

Mais cedo, em entrevista à rádio Guaíba, Lula voltou a cobrar a análise do mérito do processo do tríplex, em que foi condenado em Curitiba.

"Na verdade, o que eu quero desse processo é que alguma instância superior julgue o mérito desse processo. Não posso aceitar o conjunto de mentiras para tentar condenar o Lula. Estou tranquilo, com a tranquilidade dos inocentes. Eles estão com a intranquilidade dos culpados", disse Lula em entrevista a rádio "Guaíba".