Luiz Paulo não perde cargo e defesa quer evitar queixas por "ficha suja"

Luiz Paulo Vellozo Lucas é presidente do Instituto Jones Crédito: ISJN/Divulgação

Por isso, a defesa entende que nada impede Luiz Paulo de permanecer na função de presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), embora a Lei da Ficha Limpa estadual impeça condenados em segundo grau de ocupar cargos no governo.

Contudo, o advogado de Luiz Paulo, Henrique Herkenhoff, deve apresentar embargos de declaração à 2ª Câmara do TJES porque quer esclarecimentos sobre possíveis impactos da condenação. Deseja saber se, para os desembargadores, o fato de não haver perda do cargo público também elimina a inelegibilidade. Embargos existem para esclarecer pontos das decisões.

Veja Também A um ano das eleições, saiba quem é quem nas principais cidades do ES

A condenação anterior, de 1ª instância, previa ressarcimento e suspensão dos direitos políticos. O acórdão da decisão do TJES menciona apenas a exclusão da punição de perda do caro, não cita a situação dos direitos políticos do ex-prefeito nem ressarcimento ao erário. O esclarecimento pretendido é sobre a situação dessas duas punições.

"Está claro que excluiu a perda do cargo público. O que queremos deixar claro é para o futuro. Se há inelegibilidade ou algo assim. Na nossa opinião, está superado, mas queremos certeza absoluta. E recorrer, se for o caso. Para nós, se não tem perda de cargo, não tem perda de outros cargos. Para nós, assim como a decisão não impede de estar no governo, não impede de se eleger", comentou o advogado.

Luiz Paulo foi condenado por utilizar, de 1998 a 2004, os serviços de um caseiro que era funcionário terceirizado da Prefeitura de Vitória. O profissional trabalhou na casa do então prefeito quando deveria dar expediente no Parque Moscoso.

"Embora repugnante, o ato do então Prefeito da Capital não é suficiente para impor a ele a privação absoluta para compor os quadros da administração", frisou o desembargador Fernando Bravin, relator do caso.