Luciano Bivar pede ajuda de Flávio para derrubar CPI da Lava Toga

No Palácio do Planalto, dois auxiliares do presidente minimizaram as afirmações. Um ministro, no entanto, chegou a afirmar que a postagem é uma "maluquice". Nos bastidores do governo há preocupação com interpretações que mensagens assim podem passar no momento em que Bolsonaro tenta recuperar popularidade. Amigos do presidente dizem que Carlos nunca publica nada nas redes sem Bolsonaro saber.