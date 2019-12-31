Lideranças comunitárias de bairros de Vitória e a influência na eleição de 2020

Falta pouco menos de um ano para a eleição municipal do ano que vem. É quando os temas locais, em tese, falam mais alto que o nós contra eles que se tornou a disputa política nacional. E e aí que podem entrar cabos eleitorais de peso, os líderes comunitários. Não é de hoje que figuras que estão à frente de associações de moradores fazem parte também da política partidária.
Em Jardim Camburi, bairro mais populoso de Vitória e que também concentra o maior número de eleitores, o presidente da associação, desde junho, é Aloísio Muruce. Filiado ao Cidadania desde 1996 e servidor comissionado da Prefeitura de Vitória, ele não esconde a preferência pelo deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania), que já se declarou pré-candidato ao Executivo municipal.
O Gandini é um pré-candidato e, se ele se confirmar como candidato, claro que a tendência é a gente apoiá-lo, afirma Muruce.
A própria eleição para a associação de moradores refletiu a corrida eleitoral que ainda está por vir, como conta o próprio presidente. As eleições nossas aqui, principalmente as últimas duas, tiveram um viés político bastante claro. O ex-presidente que foi candidato é vice-presidente de um partido. O outro concorrente também está ligado a outro candidato à prefeito. Então, a eleição foi bem direcionada para correntes político-partidárias, resume.
De acordo com dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), Jardim Camburi é o bairro com o maior número de eleitores em Vitória: 32.513.
Em seguida, aparece Jardim da Penha, com 21.074. O coordenador da associação de moradores do bairro, Darcio Bracarense, já pediu desfiliação do PRTB do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e pretende ingressar na Aliança pelo Brasil, que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) quer criar.
Sobre a eleição municipal, ele diz que a associação é formada por pessoas de diferentes matizes políticos. A nossa associação é um colegiado, tem representantes de todas as chapas que participaram da eleição. É prematuro dizer que a associação vai apoiar alguém. Cada membro de chapa vai apoiar seu candidato, diz.
O meu apoio pessoal, pelos candidatos já apresentados, vai ser ao Fabrício Gandini. Mas acho prematuro falar sobre isso pq não foram lançadas ainda as campanhas, pontua.
Jardim da Penha tem população muito ativa politicamente e também muito consciente. É um bairro com elevado nível de politização. Isso ficou claro nas eleições que nos levaram à coordenação geral, com participação ampla da comunidade. Quase duas mil pessoas foram lá num dia de sol, e a quantidade de questionamentos e sugestões que nos chegam mostram que é um bairro bastante maduro. Acredito que é um dos bairros de maior consciência política em Vitória, avalia.
A Praia do Canto, ainda de acordo com o TRE, está em terceiro lugar no número de eleitores na Capital: 14.760.
O ex-vereador Serjão Magalhães (sem partido) vai assumir o comando da associação do bairro ainda na primeira quinzena de janeiro. Ex-filiado ao PTB, ele chegou a apoiar Aridelmo Teixeira, então também no PTB, ao governo do Estado em 2018. Aridelmo agora está no Novo e o nome do partido para disputar a Prefeitura de Vitória é o coronel Nylton Rodrigues.
Eu resolvi dar um tempo na política. Não pensei em apoiar ninguém. Nossa posição enquanto associação, até para poder buscar o apoio para resolver os problemas do bairro, é que a gente não tome partido. Sobre aqueles que estiverem na região nossa da Praia do Canto e que a gente puder estar mais próximo, vamos avaliar em grupo, em uma decisão conjunta. Mas em princípio queremos ficar apartidários. Até porque vários vereadores nos ajudam, vereadores de vários partidos, afirma Serjão.
Queremos evitar falar de política partidária. Temos muitos assuntos para resolver, como a segurança e o monitoramento da poluição. A gente quer que os candidatos se comprometam com nossas demandas. A Praia do Canto é um bairro que tem uma quantidade de idosos enorme e não tem espaço de convivência para eles. E queremos também botar a 3ª Cia da PM, que foi desativada, exemplifica.
Em Bento Ferreira, bairro que é o quinto maior colégio eleitoral de Vitória, com 9.955 eleitores, ainda vai haver eleição para definir o comando da associação nos próximos anos. O atual vice-presidente, Carlos Zaganeli, diz que há uma chapa formada encabeçada por ele mesmo. Mas as inscrições ainda estão abertas.
Por termos uma chapa plural a gente prefere não assumir posição no momento de apoio a nenhum candidato (à prefeitura), afirma Zaganeli, que é filiado ao Novo.