Lideranças comunitárias de bairros de Vitória e a influência na eleição de 2020

Jardim Camburi é o bairro com o maior número de eleitores em Vitória, de acordo com o TRE-ES Crédito: Ricardo Medeiros

Falta pouco menos de um ano para a eleição municipal do ano que vem. É quando os temas locais, em tese, falam mais alto que o nós contra eles que se tornou a disputa política nacional. E e aí que podem entrar cabos eleitorais de peso, os líderes comunitários. Não é de hoje que figuras que estão à frente de associações de moradores fazem parte também da política partidária.

Em Jardim Camburi , bairro mais populoso de Vitória e que também concentra o maior número de eleitores, o presidente da associação, desde junho, é Aloísio Muruce. Filiado ao Cidadania desde 1996 e servidor comissionado da Prefeitura de Vitória, ele não esconde a preferência pelo deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania), que já se declarou pré-candidato ao Executivo municipal

O Gandini é um pré-candidato e, se ele se confirmar como candidato, claro que a tendência é a gente apoiá-lo, afirma Muruce.

A própria eleição para a associação de moradores refletiu a corrida eleitoral que ainda está por vir, como conta o próprio presidente. As eleições nossas aqui, principalmente as últimas duas, tiveram um viés político bastante claro. O ex-presidente que foi candidato é vice-presidente de um partido. O outro concorrente também está ligado a outro candidato à prefeito. Então, a eleição foi bem direcionada para correntes político-partidárias, resume.

De acordo com dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), Jardim Camburi é o bairro com o maior número de eleitores em Vitória: 32.513.

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Em seguida, aparece Jardim da Penha , com 21.074. O coordenador da associação de moradores do bairro, Darcio Bracarense, já pediu desfiliação do PRTB do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e pretende ingressar na Aliança pelo Brasil, que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) quer criar.

Sobre a eleição municipal, ele diz que a associação é formada por pessoas de diferentes matizes políticos. A nossa associação é um colegiado, tem representantes de todas as chapas que participaram da eleição. É prematuro dizer que a associação vai apoiar alguém. Cada membro de chapa vai apoiar seu candidato, diz.

O meu apoio pessoal, pelos candidatos já apresentados, vai ser ao Fabrício Gandini. Mas acho prematuro falar sobre isso pq não foram lançadas ainda as campanhas, pontua.

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Jardim da Penha tem população muito ativa politicamente e também muito consciente. É um bairro com elevado nível de politização. Isso ficou claro nas eleições que nos levaram à coordenação geral, com participação ampla da comunidade. Quase duas mil pessoas foram lá num dia de sol, e a quantidade de questionamentos e sugestões que nos chegam mostram que é um bairro bastante maduro. Acredito que é um dos bairros de maior consciência política em Vitória, avalia.

Praia do Canto , ainda de acordo com o TRE, está em terceiro lugar no número de eleitores na Capital: 14.760.

O ex-vereador Serjão Magalhães (sem partido) vai assumir o comando da associação do bairro ainda na primeira quinzena de janeiro. Ex-filiado ao PTB, ele chegou a apoiar Aridelmo Teixeira, então também no PTB, ao governo do Estado em 2018. Aridelmo agora está no Novo e o nome do partido para disputar a Prefeitura de Vitória é o coronel Nylton Rodrigues

Eu resolvi dar um tempo na política. Não pensei em apoiar ninguém. Nossa posição enquanto associação, até para poder buscar o apoio para resolver os problemas do bairro, é que a gente não tome partido. Sobre aqueles que estiverem na região nossa da Praia do Canto e que a gente puder estar mais próximo, vamos avaliar em grupo, em uma decisão conjunta. Mas em princípio queremos ficar apartidários. Até porque vários vereadores nos ajudam, vereadores de vários partidos, afirma Serjão.

Queremos evitar falar de política partidária. Temos muitos assuntos para resolver, como a segurança e o monitoramento da poluição. A gente quer que os candidatos se comprometam com nossas demandas. A Praia do Canto é um bairro que tem uma quantidade de idosos enorme e não tem espaço de convivência para eles. E queremos também botar a 3ª Cia da PM, que foi desativada, exemplifica.

Em Bento Ferreira , bairro que é o quinto maior colégio eleitoral de Vitória, com 9.955 eleitores, ainda vai haver eleição para definir o comando da associação nos próximos anos. O atual vice-presidente, Carlos Zaganeli, diz que há uma chapa formada encabeçada por ele mesmo. Mas as inscrições ainda estão abertas.