Grupo ligado a Fabrício Gandini vence eleição em Jardim Camburi

Aloísio José Muruce é do PPS, servidor comissionado em Vitória e eleito presidente da Associação de Moradores de Jardim Camburi Crédito: Facebook/Aloísio Muruce

A chapa ligada ao deputado estadual Fabrício Gandini (PPS) e ao prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS), venceu a eleição para o comando da Associação Comunitária de Jardim Camburi. Com população estimada em 60 mil pessoas, o bairro tem mais habitantes do que 67 das 78 cidades do Estado.

Os vencedores obtiveram 1.051 votos. A Chapa 1, da situação, conseguiu 576. A Chapa 3, 272. Houve, ainda, seis votos nulos e um em branco.

O presidente da chapa vencedora é Aloísio Muruce (PPS). Auditor aposentado, atua como comissionado na gestão de Luciano. "O resultado foi excelente. Agora, vamos discutir com a diretoria e os apoiadores o planejamento estratégico", disse.

Muruce registrou documento em cartório por meio do qual se compromete a não disputar a próxima eleição. O grupo deve lançar outra pessoa à Câmara. Gandini é cotado para concorrer à prefeitura.

A posse da nova diretoria será na quarta-feira.