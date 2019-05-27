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Associação de Moradores

Grupo ligado a Fabrício Gandini vence eleição em Jardim Camburi

Aloísio Muruce (PPS) foi eleito presidente da associação comunitária. Com cerca de 60 mil moradores, o bairro tem mais habitantes do que a maioria das cidades capixabas
Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

27 mai 2019 às 01:54

Publicado em 27 de Maio de 2019 às 01:54

Aloísio José Muruce é do PPS, servidor comissionado em Vitória e eleito presidente da Associação de Moradores de Jardim Camburi Crédito: Facebook/Aloísio Muruce
A chapa ligada ao deputado estadual Fabrício Gandini (PPS) e ao prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS), venceu a eleição para o comando da Associação Comunitária de Jardim Camburi. Com população estimada em 60 mil pessoas, o bairro tem mais habitantes do que 67 das 78 cidades do Estado.
Os vencedores obtiveram 1.051 votos. A Chapa 1, da situação, conseguiu 576. A Chapa 3, 272. Houve, ainda, seis votos nulos e um em branco.
O presidente da chapa vencedora é Aloísio Muruce (PPS). Auditor aposentado, atua como comissionado na gestão de Luciano. "O resultado foi excelente. Agora, vamos discutir com a diretoria e os apoiadores o planejamento estratégico", disse.
A vitória pode repercutir na eleição de 2020. Desde que Gandini foi eleito deputado, em 2018, o bairro não tem representante na Câmara Municipal.
Muruce registrou documento em cartório por meio do qual se compromete a não disputar a próxima eleição. O grupo deve lançar outra pessoa à Câmara. Gandini é cotado para concorrer à prefeitura.
A posse da nova diretoria será na quarta-feira.
Entre as prioridades do novo presidente estão pleitear a ampliação da unidade de saúde, a construção da creche e a sede própria do centro de convivência.

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