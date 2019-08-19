Lei proíbe nomeação de condenados por violência doméstica na Serra

Violência contra a mulher Crédito: Divulgação

violência doméstica contra a mulher, além de exonerar pelo mesmo motivo os que já atuam no Executivo. O prefeito da Serra, Audifax Barcelos, sancionou lei que proíbe a nomeação para cargos comissionados na administração municipal de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Maria da Penha, que trata da punição para acontra a mulher, além de exonerar pelo mesmo motivo os que já atuam no Executivo.

A Lei nº 5.054 entra em vigor nesta segunda-feira (19), a partir da publicação no diário oficial. De acordo com o texto, a regra vale para agressores condenados pela Justiça cuja sentença já tenha transitado em

julgado até o comprovado cumprimento da pena.

Para Audifax, a lei é uma medida para mostrar a agressores que seus atos de violência terão consequências ainda mais graves e não ficarão apenas no ambiente doméstico.

“É importante destacar que esses agressores, perante a lei, vão enfrentar todos os tipos de consequências na vida civil. É uma iniciativa que demonstra que o município e a sociedade seguem reagindo para combater a violência contra a mulher”, disse.





a Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou o Projeto de Lei (PL) 1.950/2019, do senador Romário (Podemos-RJ), que impede a nomeação de agressores domésticos em cargos públicos. Um texto parecido está em tramitação no Senado Federal. No último dia 8 de agosto,, do senador Romário (Podemos-RJ), que impede a nomeação de agressores domésticos em cargos públicos.

LEI MARIA DA PENHA

A Lei Maria da Penha (nº 11.340, de 7 de agosto de 2006) visa proteger a mulher vítima de violência doméstica e familiar – praticada pelo companheiro, parente ou uma pessoa do convívio. A lei ganhou este nome devido à luta da farmacêutica Maria da Penha para ver seu agressor condenado.