Lava Jato investiga vazamento de ordem de prisão de Vaccarezza

Em dezembro, a magistrada mandou prender Vaccarezza por causa de um suposto cancelamento de sua carta de fiança. O ex-deputado havia sido preso em agosto de 2017 sob suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro, mas deixou a cadeia da Lava Jato sem pagar R$ 1,5 milhão estipulados pelo então juiz. Em setembro do ano passado, a defesa do ex-parlamentar apresentou a carta de fiança.