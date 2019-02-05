Justiça manda soltar ex-presidente do Banestes

Crédito: Raphael Marques

O desembargador Ney Bello, do Tribunal Regional Federal do Distrito Federal (TRF-1), revogou a prisão do ex-presidente do Banestes Vasco Cunha Gonçalves, preso no último dia 29 de janeiro. A decisão foi tomada em caráter liminar (provisório), na tarde desta terça-feira (05).

Presidente do Banco de Brasília (BRB) entre junho de 2015 e janeiro de 2019, Vasco Gonçalves foi alvo da Operação Circus Maximus , do Ministério Público Federal, por suspeitas de integrar uma organização criminosa responsável por fraudes na instituição bancária do Distrito Federal.

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O magistrado considerou que a defesa, no habeas corpus, demonstrou não haver, com a liberdade do ex-presidente, circunstâncias que caracterizem ofensa às ordens pública ou econômica. Também não identificou elementos que possam indicar que Vasco Gonçalves tenha continuado a cometer os supostos crimes imputados a ele.

"Demais, a autoridade apontada coatora deixou de demonstrar quais seriam os elementos concretos que a levaram a entender que, solto, o paciente continuará cometendo crimes. Há apenas suposições nesse sentido, nenhum indício sequer foi apontado na decisão", destacou o desembargador ao revogar a prisão decretada pelo juiz Vallisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília.

No pedido de prisão apresentado à 10ª Vara, os procuradores alegaram que Vasco Gonçalves tratou de propinas em pelo menos três ocasiões diferentes. "É deveras grave que o presidente de uma instituição financeira pública tenha tratado diretamente o pagamento de propinas”, frisou o MPF.

Vasco Gonçalves estava em Vitória quando foi preso . No dia anterior, havia tomado posse na presidência do Banestes. Com a prisão, renunciou ao cargo. O Banestes é presidido interinamente por Silvio Grillo.

Para a defesa do ex-presidente do BRB e do Banestes, a posse de Gonçalves no banco capixaba "motivou a precipitada deflagração da operação". Argumentou, ainda, não haver qualquer chance de ele interferir na atual administração do Banco de Brasília porque não faz parte dos quadros da instituição, não exerce função no mercado financeiro e já renunciou ao Banestes.

Além disso, os advogados pontuaram que a atual gestão do banco foi empossada pelo novo governo do Distrito Federal, oposição ao que levou Gonçalves à presidência.

DEFESA

O advogado de Vasco Gonçalves é Iuri Cavalcante Reis. Ele se manifestou sobre a revogação da prisão por meio da seguinte nota: