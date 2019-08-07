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Lava Jato

Justiça Federal determina transferência de Lula para São Paulo

Ex-presidente está preso na sede da PF em Curitiba desde abril de 2018

Publicado em 

07 ago 2019 às 13:08

Publicado em 07 de Agosto de 2019 às 13:08

Sequência de filme da Lava Jato não terá prisão de Lula e vazamento de mensagens de Moro Crédito: José Cruz/Agência Brasil | Arquivo
A juíza Carolina Lebbos, responsável pela execução da pena do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, determinou que o petista seja transferido da Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, para uma unidade prisional em São Paulo, seu estado de origem. 
Na decisão não está apontado o lugar para onde Lula será transferido. 
Lula está desde o dia 7 de abril de 2018 preso numa cela especial na sede da PF paranaense.
A transferência de Lula foi um pedido do superintendente da Polícia Federal, Luciano Flores, que argumenta que a prisão do petista altera a rotina do prédio da PF.


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