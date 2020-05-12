Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Nome do Pai

Justiça Eleitoral arquiva inquérito contra deputado Sérgio Vidigal

Após 10 anos, inquérito que apurava supostos crimes de falsidade eleitoral e irregularidade no financiamento de campanha foi arquivado pela Justiça Eleitoral
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2020 às 10:39

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 10:39

Deputado federal Sérgio Vidigal
Deputado federal Sérgio Vidigal era prefeito de Serra e a esposa Sueli Vidigal concorria à reeleição em 2010 Crédito: Vinícius Loures/Câmara dos Deputados
Por determinação da juíza eleitoral Gladys Henriques Pinheiros foi arquivado inquérito contra o deputado federal Sérgio Vidigal (PDT) e sua esposa, a ex-deputada federal Sueli Vidigal. O inquérito apurava supostos crimes de falsidade eleitoral e financiamento irregular de campanha com recursos desviados da Prefeitura de Serra em 2010.
A investigação foi um desdobramento da operação Em Nome do Pai, deflagrada pela Polícia Federal naquele ano. Os supostos crimes teriam ocorrido durante a campanha eleitoral de Sueli para a reeleição como deputada federal. No mesmo período, Vidigal ocupava o cargo de prefeito de Serra.
O inquérito apurava se empresas teriam sido beneficiadas em contratações e licitações do município em troca do desvio de verbas para o casal. O deputado afirmou, por nota, que as denúncias eram fruto de divergências políticas.
A ação tramitava, inicialmente, no Superior Tribunal Federal, mas foi enviada para primeira instância da Justiça Eleitoral após uma decisão do STF, em maio de 2018, que restringiu o foro privilegiado de parlamentares para crimes cometidos durante o mandato e relacionados ao exercício do cargo. Agora, dez anos depois, inquérito foi arquivado. Na decisão, a juíza considerou que não houve provas suficientes para o oferecimento de denúncia.
O advogado do parlamentar, Altamiro Thadeu Frontino Sombreiro, lembrou que o Ministério Público Eleitoral já havia se manifestado pelo arquivamento. Após dez anos de investigação, com a descida do inquérito para a primeira instância e o parecer do Ministério Público Eleitoral, ficou provado a inocência do casal, disse.
O deputado comemorou a decisão. "Foram denúncias sem qualquer veracidade. Assim, o arquivamento do inquérito só prova que sempre trabalhamos dentro da lei.

Veja Também

Governo do ES vai investigar dever de casa com charge contra Bolsonaro

TJES corta diárias e renegocia aluguéis para reduzir despesas

Em meio à pandemia, caravana de capixabas vai a Brasília apoiar Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Carreta tomba e interdita trecho da BR 101 em Alfredo Chaves
Imagem de destaque
Motorista suspeito de atropelar e matar idosa na BR 101 em Jaguaré é preso
Imagem de destaque
No outono, Muqui recebe a 1ª edição do Festival de Inverno em maio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados