Jair Bolsonaro diz que dorme com arma do lado da cama na Alvorada

Bolsonaro diz que dorme com arma do lado da cama no Palácio do Alvorada Crédito: Alan Santos/PR

A informação foi dada pela manhã, em um café com jornalistas no Palácio do Planalto

Segundo ele, há riscos no Alvorada, apesar do esquema forte de segurança. Com isso, Bolsonaro disse que só consegue dormir sabendo que tem uma arma ao seu lado.

A declaração foi dada antes da divulgação do episódio em Suzano (Grande SP) no qual dois atiradores deixaram ao menos oito mortos, incluindo seis alunos.

Questionado, o presidente disse que a primeira-dama, Michelle Bolsonaro , compreende seu gesto de dormir com arma.

O presidente disse ainda que um projeto de lei deve ser enviado ao Congresso tratando do porte de arma. De acordo com o presidente, a regra não pode ser tão "rígida" como atualmente. Ele não deu mais detalhes sobre o texto.

Em janeiro, ele editou um decreto que trata da posse de armas. O texto, entre outras coisas, estende o prazo de validade do registro de armas de 5 para 10 anos e cria pré-requisitos objetivos que precisam ser apresentados a um delegado da Polícia Federal para autorização da posse.

As declarações de Bolsonaro sobre a arma no Alvorada foram dadas em um café da manhã com jornalistas.