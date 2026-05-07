Tarifaço, Pix e narcotráfico: relembre pontos de atrito entre Lula e Trump

Tarifas





As tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil foram um dos principais pontos de atrito bilateral. Em julho, foram anunciadas tarifas de 50%. A Casa Branca citou "perseguição política, intimidação, assédio, censura e processos judiciais" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores, classificando essas ações de "graves abusos de direitos humanos" e um enfraquecimento do Estado de Direito no Brasil. Brasília buscou negociação e diversificação de parceiros comerciais e, ao longo do processo de reaproximação dos presidentes, parte das tarifas acabou sendo suspensa.





Lei Magnitsky

O ministro Alexandre de Moraes (STF) foi alvo de sanções com base na lei Magnitsky. Na justificativa, o governo dos EUA afirmou que Moraes "utilizou sua posição para autorizar detenções arbitrárias antes do julgamento e suprimir a liberdade de expressão". A sanção foi retirada em dezembro.





Do Pix ao etanol

Também em julho, o USTR (Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos) anunciou o início da investigação da Seção 301 que tinha o Brasil como alvo. A investigação colocou itens como Pix, pirataria, etanol e Rua 25 de Março como indicativos como uma possível prática desleal do país. A investigação ainda não foi concluída, e o processo costuma durar até um ano. A expectativa é de um cenário desfavorável para o Brasil —o processo pode resultar em novas tarifas para o país.





Química

Em setembro do ano passado, Lula e Trump tiveram um breve encontro na Assembleia-Geral da ONU. Os dois se abraçaram, e o americano definiu o momento como de "grande química" entre eles. Logo depois, os presidentes se falaram pelo telefone, e, em outubro, encontraram-se na Malásia. Desde o fim do ano passado, Trump não fez mais críticas públicas a Lula.





Conselho de Paz

Neste ano, Trump criou o chamado Conselho de Paz para a reconstrução da Faixa de Gaza, o que analistas viram como uma tentativa de escantear a ONU. Entre os países convidados, estava o Brasil, que não respondeu ao convite. Trump chegou a falar que previa um grande papel para o país no Conselho. O presidente Lula afirmou que o Brasil poderia aceitar o convite, mas que seria necessária a presença de um palestino na direção do conselho.





Encontro com líderes latinos

No início do ano, Trump reuniu líderes latinos na Flórida com objetivo declarado de discutir o combate ao crime organizado na região. Além do Brasil, Colômbia e México não foram convidados, mas o republicano pareceu não saber da falta de extensão de convite as nações. Questionado, ele afirmou: "Acho que eles foram [convidados], eu me dou bem com todos eles", disse o americano. A Folha apurou com representantes do Brasil e dos EUA que Lula não foi convidado.





Visto negado de Darren Beattie

Conselheiro de Trump, Darren Beattie teve o visto negado para entrada no Brasil e adicionou um novo ponto de atrito diplomático. A decisão foi anunciada por Lula, que afirmou que a decisão é uma resposta ao cancelamento do visto do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Na agenda, Beattie tinha como objetivo visitar Jair Bolsonaro na prisão.





Terrorismo

Um dos pontos mais delicados da agenda bilateral envolve a possibilidade de os Estados Unidos designarem facções criminosas brasileiras, como o PCC e o Comando Vermelho, de organizações terroristas.

A medida abriria caminho para cooperação mais agressiva em segurança, mas também geraria tensões jurídicas e diplomáticas com o governo brasileiro, que historicamente resiste à classificação formal dessas organizações como terroristas. Para isso, o Brasil vai apresentar uma proposta para cooperação em segurança pública, que inclui colaboração no combate ao tráfico de armas e lavagem de dinheiro.





Alexandre Ramagem

A prisão e posterior soltura do ex-delegado e deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) entrou na pauta da relação entre Brasil e Estados Unidos por sua repercussão política e institucional. Após a soltura e uma pressão de aliados bolsonaristas, Washington anunciou a suspensão da credencial do delegado brasileiro que trabalhava baseado na Flórida em conjunto com o ICE por supostamente contornar pedidos formais de extradição para promover "perseguições políticas" no Brasil.