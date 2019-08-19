Investimentos de setores tradicionais em inovação vão beneficiar o ES

Produção siderúrgica Crédito: INSTITUTO AÇO BRASIL/DIVULGAÇÃO

economia capixaba tem tudo para engrenar e ser uma referência de diversificação e força no país. Isso porque setores tradicionais como siderurgia, celulose, tem tudo para engrenar e ser uma referência de diversificação e força no país. Isso porque setores tradicionais como mineração petróleo e gás e o agronegócio estão passando por profundos processos de transformação, com investimentos inovadores e novas possibilidades para o Espírito Santo.

A inovação é a aposta para sobrevivência à indústria 4.0. Esse Estado em transformação é o destaque da edição 2019 do Anuário Espírito Santo, lançado nesta segunda-feira (19) pela Rede Gazeta, e que traz um raio-x das revoluções nas principais atividades econômicas do Estado.

A ArcelorMittal, por exemplo, está trazendo para a unidade de Tubarão uma moderna tecnologia que permitirá o uso da água do mar na produção, com a construção de uma planta de dessalinização que demandará investimentos de quase R$ 60 milhões, o que vai contribuir com o meio ambiente e garantir à siderúrgica mais competitividade.

Outra gigante, a Vale comprou a startup New Ste el, que criou uma tecnologia que permite a produção de minério a seco. Na busca por se reinventar após a tragédia de Brumadinho (MG), a mineradora planeja investimentos superiores a R$ 11 bilhões no processamento a seco, dando mais segurança às atividades, comunidades e também aos negócios.

No setor de celulose e papel, para além da união da Fibria com a Suzano, que deve permitir ao grupo investir mais, o Estado começa a sonhar com uma fábrica de papel, que conforme trouxe o Anuário, está sendo avaliada pela Suzano para Aracruz.

AUMENTO DE PRODUÇÃO

Investimentos bilionários também estão por vir com as mudanças regulatórias no setor de petróleo e gás, que vão abrir esse mercado a novas empresas, aumentando assim a produção. Novos leilões de campos exploratórios, desinvestimentos da Petrobras para o fim do monopólio e uma nova empresa de distribuição de gás canalizado devem atrair mais negócios para o Estado, inclusive minirrefinarias e termelétricas a gás.

No campo, o futuro também está mudando a realidade. Produtores já conseguem acompanhar o desempenho da plantação pela web, com sensores na terra e drones, como mostra o Anuário. A leitura automatizada de uma colheita e até a pesagem de animais sem balança, por aplicativo, também já são realidade.

tira de cena o jornal A Gazeta, tal qual o conhecemos hoje, para apresentá-lo mais fortalecido ao leitor”, citou em referência ao novo site. Nos meios de comunicação, o diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg, lembrou o processo de transformação do grupo com o investimento em tecnologias de ponta em um novo site que será lançado no dia 30 de setembro. “A transformação digital, tal qual o conhecemos hoje, para apresentá-lo mais fortalecido ao leitor”, citou em referência ao novo site.

COMPETITIVIDADE





Para o governador Renato Casagrande, essas transformações tecnológicas vão dar mais competitividade aos negócios e, dessa forma, ao Estado. “A gente tem que prestigiar toda a nossa atividade econômica tradicional, mas precisamos dar um salto para que a gente tenha sustentabilidade e competitividade”, disse no lançamento do Anuário.

O governador citou a criação do Fundo Soberano, com recursos de royalties, como um instrumento que vai ajudar a construir esse futuro e disse priorizar os investimentos em infraestrutura e educação/inovação para garantir uma agenda competitiva ao Estado.