Interferências de Bolsonaro em órgãos vão de filmes a exonerações

Jair Bolsonaro, presidente da República Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil

Relembre abaixo este e outros episódios em que Bolsonaro interferiu em decisões e processos de outras entidades do governo.

SUPERINTENDENTES DA PF

Por ordem do presidente, a Polícia Federal trocará o comando da superintendência no Rio de Janeiro. A mudança já estava sendo discutida na cúpula da força policial, mas pegou a corporação de surpresa e causou mais um constrangimento ao ministro da Justiça, Sergio Moro.

OAB

Após Bolsonaro protagonizar desentendimento público com o presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) , Felipe Santa Cruz, a Petrobras avisou que irá rescindir contrato com o escritório de advocacia do dirigente da entidade. O presidente pregou ainda revisão dos contratos de publicidade da empresa estatal.

PROPAGANDA

Em uma ingerência administrativa, ele pediu ao presidente do

, Rubem Novaes, que demitisse o diretor de publicidade da instituição financeira e retirasse do ar uma propaganda com atores que representavam diversidade sexual e racial.

IBAMA

No início do ano, o Ibama (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente) exonerou o fiscal que multou Bolsonaro em 2012 por pescar na Estação Ecológica de Tamoios, no Rio de Janeiro. O presidente defende inclusive que área de proteção ambiental deixe de ser uma estação ecológica para transformá-la em uma "Cancún".

MEIO AMBIENTE

FILMES

Insatisfeito com os patrocínios aprovados pela Ancine (Agência Nacional do Cinema) , o presidente impôs uma pauta de costumes no órgão federal e interveio para que produções audiovisuais cuja temática é a diversidade sexual não recebessem recursos, como filmes sobre transgêneros e homossexuais.

SEGURANÇA

Após uma interferência de Bolsonaro, o ministro da Justiça, Sergio Moro, teve de revogar a nomeação da especialista em segurança pública Ilona Szabó de Carvalho como suplente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. O episódio causou desconforto a Moro, o que o levou a pedir desculpas públicas a Ilona, que havia se posicionado contra Bolsonaro na campanha eleitoral.

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