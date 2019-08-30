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Inteligência artificial pode dar mais eficiência ao Judiciário, diz Toffoli

Toffoli acredita que a inteligência artificial poderá dar mais eficiência à análise de processos

Publicado em 30 de Agosto de 2019 às 14:13

Publicado em 

30 ago 2019 às 14:13
Inteligência artificial pode dar mais eficiência ao Judiciário, diz Toffoli Crédito: Rosinei Coutinho/SCO/STF
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, fez apresentação na manhã desta sexta-feira (31), na Universidade Presbiteriana Mackenzie, na região central de São Paulo, sobre as perspectivas para a utilização da ferramentas de inteligência artificial no Poder Judiciário.
Toffoli acredita que a inteligência artificial poderá dar mais eficiência à análise de processos, tornando mais produtivo o sistema judiciário brasileiro. Os instrumentos, contudo, não teriam a responsabilidade de tomar decisões, mas de facilitar.
> Um robô vai te julgar? Inteligência artificial chega ao Judiciário
"Instalamos um laboratório de inteligência artificial, para o desenvolvimento de ferramentas, iniciando o foco nos milhões de casos de execução fiscal, que são muito parecidos, para ter uma atuação mais célere nas execuções", disse o presidente do Supremo.
Após o evento no Mackenzie, Toffoli seguiu para participar de evento no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo.

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