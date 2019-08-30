Inteligência artificial pode dar mais eficiência ao Judiciário, diz Toffoli Crédito: Rosinei Coutinho/SCO/STF

Toffoli acredita que a inteligência artificial poderá dar mais eficiência à análise de processos, tornando mais produtivo o sistema judiciário brasileiro. Os instrumentos, contudo, não teriam a responsabilidade de tomar decisões, mas de facilitar.

"Instalamos um laboratório de inteligência artificial, para o desenvolvimento de ferramentas, iniciando o foco nos milhões de casos de execução fiscal, que são muito parecidos, para ter uma atuação mais célere nas execuções", disse o presidente do Supremo.