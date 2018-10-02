Inquérito que investigava Ricardo Ferraço por caixa 2 é arquivado

Ricardo Ferraço é candidato à reeleição no Senado Crédito: Ricardo Medeiros

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, arquivou o inquérito que investigava o senador Ricardo Ferraço (PSDB) por falsidade ideológica eleitoral, por supostamente não ter declarado à Justiça doação recebida em campanha por parte do grupo Odebrecht.

recorreu em junho, queria que o caso fosse remetido à Justiça Eleitoral e não ao arquivo. Mas, em nova manifestação de Dodge na última segunda-feira (1), endereçada a Barroso, ela "promoveu o arquivamento". O processo já havia sido arquivado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, relator do caso. A Procuradoria-Geral da República (PGR), queria que o caso fossee não ao arquivo. Mas, em nova manifestação de Dodge na última segunda-feira (1), endereçada a Barroso, ela "promoveu o arquivamento".

O ministro ainda precisa decidir pelo arquivamento do processo. No entanto, como não há outra instância acima da PGR, o magistrado não tem a quem remeter o inquérito. Ou seja, na prática o magistrado não tem outra opção a não ser arquivar o inquérito. Dodge argumentou que a investigação não reuniu, até o momento, provas que justificassem o oferecimento de denúncia.

"Os elementos colhidos pela autoridade policial até o momento são insuficientes para comprovar a materialidade e a autoria das infrações penais investigadas, malgrado o tempo que teve para desincumbir-se desta atribuição neste caso concreto. Com efeito, ante o quadro colhido, forçoso reconhecer que não houve confirmação da hipótese que justificou a instauração do inquérito", escreve a procuradora-geral.

Ela ainda pontua que, caso outros elementos de prova possam ser incorporados à investigação, o processo pode ser desarquivado.

Para o senador Ricardo Ferraço, a manifestação de Dodge "lavou sua alma" e "sepulta por completo a investigação". Ele afirma que o inquérito trouxe sofrimento para sua família e que ele sentia que "devia uma elucidação da denúncia para os capixabas que acreditavam em seu trabalho".

DELAÇÃO

O inquérito havia sido aberto após as declarações dos executivos da Odebrecht Sérgio Luiz Neves e Benedicto Júnior, que disseram ter pago caixa 2 de R$ 400 mil para a campanha de Ferraço em 2010, por meio do setor de operações estruturadas da construtora. Na época, Ferraço era vice-governador, filiado ao PMDB, partido pelo qual disputou a eleição para o Senado. O beneficiário foi identificado pelo codinome "Duro", mas o senador sempre negou as acusações.