Impedido de chegar perto de adolescente, Durão não vai a audiência

Luiz Durão não pode se aproximar de adolescente por decisão da Justiça Crédito: Fernando Madeira

O ex-deputado Luiz Durão (PDT) não deverá participar da audiência de instrução e julgamento do processo no qual é réu por estupro, marcada para a tarde desta quinta-feira (28).

Existe uma decisão da 2ª Vara Criminal da Serra que o impede de ficar a menos de 100 metros da adolescente que o Ministério Público Estadual sustenta que foi estuprada por ele.

Esse foi o motivo levado em conta para que o ex-parlamentar não comparecesse ao Fórum Criminal da Serra nesta quinta.

O CASO

No período, ele ficou no Quartel do Corpo de Bombeiros. Advogado, o ex-deputado tem direito à cela especial.