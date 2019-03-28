Impedido de chegar perto de adolescente, Durão não vai a audiência

O ex-deputado Luiz Durão (PDT) não deverá participar da audiência de instrução e julgamento do processo no qual é réu por estupro, marcada para a tarde desta quinta-feira (28).
Existe uma decisão da 2ª Vara Criminal da Serra que o impede de ficar a menos de 100 metros da adolescente que o Ministério Público Estadual sustenta que foi estuprada por ele.
Esse foi o motivo levado em conta para que o ex-parlamentar não comparecesse ao Fórum Criminal da Serra nesta quinta.
A menina, de 17 anos, está no local, acompanhada pela mãe. As duas e um policial serão ouvida nesta quinta pela juíza Letícia Maia Saúde.
O CASO
Luiz Durão foi preso no dia 4 de janeiro ao ser flagrado saindo de um motel, na Serra, na companhia de uma menor de idade. Permaneceu cerca de 40 dias preso, até conseguir um habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado.
No período, ele ficou no Quartel do Corpo de Bombeiros. Advogado, o ex-deputado tem direito à cela especial.
Segundo denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual e aceita pela Justiça, o ex-parlamentar praticou o crime de estupro e ainda premeditou o crime. O órgão ministerial também considerou como agravante, na denúncia, o fato de o político ter "convivência no âmbito" da família da menina.